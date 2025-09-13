Rise And Fall Ashneer Grover Gets Angry, And Blasts On Arbaz Patel Said Gale Se Pakad Ke Rise & Fall: इस कंटेस्टेंट ने कहा- 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो', भड़के अश्नीर ग्रोवर बोले- 'तेरी गर्दन पकड़ के...', Tv Hindi News - Hindustan
'राइज एंड फॉल' शो का नया प्रोमो सामने आया है। एक तरफ जहां पवन सिंह भोजपुरी गाने में ठुमका लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ अश्नीर ग्रोवर एक कंटेस्टेंट पर भड़ास निकालते और उसे चेतावनी देते दिख रहे हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:49 PM
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों काफी चर्चा बना हुआ है। इस शो को शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। शो में ऑडियंस को फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिल रहा है। शो में टेलीविजन सितारों, डिजिटल क्रिएटर्स, कॉमेडियन, अभिनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। ऐसे में अब शो का नया प्रोमो सामने आया है। एक तरफ जहां पवन सिंह भोजपुरी गाने में ठुमका लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ अश्नीर ग्रोवर एक कंटेस्टेंट पर भड़ास निकालते और उसे चेतावनी देते दिख रहे हैं।

भोजपुरी गाने पर पवन ने आकृति संग लगाए ठुमके

'राइज एंड फॉल' के वीकेंड एपिसोड का नया प्रोमो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस प्रोमो में इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि पवन सिंह, आकृति नेगी के साथ भोजपुरी गाने 'तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई' जबरदस्त ठुमका लगाते दिख रहे हैं। उनके डांस और एक्सप्रेशन इस दौरान देखने लायक था। भोजपुरी सुपरस्टार का डांस देख सभी कंटेस्टेंट भी झूमते नजर आ रहे हैं।

अरबाज पर फूटा अश्नीर का गुस्सा

वहीं, प्रोमो में आगे देखा जा सकता है कि अश्नीर ग्रोवर, अरबाज पटेल की जमकर क्लास लगा रहे हैं। अश्नीर, अरबाज को आरुष के साथ हुई खतरनाक लड़ाई के लिए उन्हें जमकर फटकार लगाते नजर आए, जो बाद में हाथापाई में बदल गई थी। अश्नीर ने अरबाज को बात खत्म करने के लिए एक साधारण शब्द यानी माफी मांगने का इशारा देते हैं। अश्नीर कहते हैं, 'तीन शब्द बोले थे तेरे को बोलने को, आई एम सॉरी, खत्म करने के लिए ये बहुत होते हैं।'

'जो उखाड़ना है उखाड़ लो'

इस पर अरबाज ने सॉरी की जगह जवाब दिया, 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो।' ये सुनते ही अश्नीर आग बबूला हो जाते हैं। वो अरबाज से कहते हैं, 'चल उखाड़ लेंगे तेरेको।' लेकिन शांति के बजाय, अरबाज ने सीमा पार कर दी थी, और अश्नीर इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। अश्नीर ने कहा, 'क्या समझ रहा है तू अपनी हाइट को। भाई ये आरुष कितनी हाइट का है, 16 फुट का है ये। जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी जमीन के नीचे है। तेरे को सिर्फ ऊपर वाला दिख रहा है।'

अरबाज को दी चेतावनी

आखिरकार अल्टीमेटम आया, जब अश्नीर ने कहा, 'भाई साहब तू गेम सही खेल रहा है, बस मैं तेरे लिए एक विनती कर रही हूं, इसे आखिरी चेतावनी समझ ले। अगर अब तू फिजिकल हुआ ना, मैं वीकेंड पर नहीं आऊंगा, मैं वीक डे पर आकर तेरे गले से पकड़ के बाहर निकाल दूंगा।'

