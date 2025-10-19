'राइज एंड फॉल' से निकले ही अरबाज पटेल ने अकेलेपन और डिप्रेशन को लेकर की बात, कहा- 'रियलिटी शोज में...'

संक्षेप: राइज एंड फॉल की बात करें तो इस शो में अरबाज ने काफी खुलकर खेला है, लेकिन वो टॉप 2 तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में विनर की ट्रॉफी अर्जुन बिजलानी ले गए। ऐसे में अब अरबाज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की है।

स्प्लिट्सविला फेम एक्टर अरबाज पटेल हाल ही में राइज एंड फॉल में नजर आए थे। इस शो को लेकर अरबाज काफी सुर्खियों में रहे हैं। अरबाज अब तक तीन रियलिटी शो का हिस्सा बन चुके हैं। उनके हालिया शो राइज एंड फॉल की बात करें तो इस शो में अरबाज ने काफी खुलकर खेला है, लेकिन वो टॉप 2 तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में विनर की ट्रॉफी अर्जुन बिजलानी ले गए। ऐसे में अब अरबाज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की है।

मैंने रियलिटी शो से बहुत कुछ सीखा अरबाज पटेल ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने शो के साथ अपनी पर्सनल लाइफ पर भी खुलकर बात की। एक्टर ने बताया कि उनके अलग-अलग रियलिटी शोज के सफर ने उन्हें क्या सिखाया है। अरबाज ने बताया उन्होंने अलग-अलग शोज में अकेलेपन से जूझा है। अरबाज ने बताया, 'मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने स्प्लिट्सविला किया था, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि गेम कैसे खेला जाता है। मैं बस शो देखता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं शो में एक दर्शक हूं। मैं बस चुनौतियां पूरी करता था और जो कुछ भी होता था, उसे देखता रहता था।'

लोग मुझसे नफरत करते थे उन्होंने आगे कहा, 'बिग बॉस मराठी की बात करें तो, मेरे सामने भाषा की एक बाधा थी, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही था और असली था। लोग वहां मुझसे नफरत करते थे। क्योंकि मैं निडर होकर खेलता हूं, मैं डर के नहीं खेलता। मैंने सीखा है कि सिर्फ माता-पिता और आपका साथी ही आपका होता है। इसलिए, अब जब भी कोई आकर बात करता है, तो मैं सोचता हूं कि वह व्यक्ति क्या चाहता है। आपको सम्मान अर्जित करना पड़ता है, लेकिन आजकल दुनिया में लोग मांगने के लिए भूखे हो जाते हैं।'