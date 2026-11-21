शहजाद पूनावाला ने स्वरा भास्कर पर दिया बड़ा बयान, बोले- अगर उनसे दुश्मनी करता तो..
Rise and Fall 2 Shehzad Poonawalla: स्वरा भास्कर के साथ शहजाद पूनावाला की केमिस्ट्री राइज एंड फॉल 2 में काफी चर्चा में रही थी।
वीरेंद्र सहवाग होस्टेड रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' के विनर बने शहजाद पूनावाला ने अपने हालिया पॉडकास्ट में कहा है कि शो पर उनकी स्वरा भास्कर के साथ कोई दोस्ती नहीं थी। शहजाद पूनावाला ने एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने जीतने के लिए वो सभी हथकंडे अपनाए, जो उन्होंने अपने राजनैतिक सफर में अभी तक सीखे थे। शहजाद ने कहा कि उनकी स्वरा भास्कर के साथ शो पर दोस्ती नहीं थी, बल्कि उन्होंने 'कॉमन मिनिमल प्रोग्राम' के तहत एक डील की थी। ताकि वह विवादित मुद्दों से भी बचे रहें और पेंटहाउस में यूनिटी भी बनी रहे।
शहजाद ने जान-बूझकर किया यह समझौता
समाचार एजेंसी ANI न्यूज यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान शहजाद पूनावाला ने कहा- जिंदगी की सीख यह है कि कभी-कभी दोस्त धोखा देते हैं, और दुश्मन, या ऐसी जगहों से सपोर्ट मिलता है, जहां से आपने उम्मीद नहीं की होती है। इस पर जब शहजाद पूनावाला से पूछा गया कि तो क्या स्वरा भास्कर अब आपकी दोस्त बन गई हैं? इस पर शहजाद ने जवाब दिया, “स्वरा और करण मेरी अंडरस्टैंडिंग थे। जिस तरह बीजेपी और पीडीपी ने सरकार चलाई, तो वो दोस्त थोड़ी हैं मोदी जी और महबूबा मुफ्ती। एक समझौते पर सरकार बनी।”
'मैं स्वरा के साथ अगर दुश्मनी करता तो...'
अपनी और स्वरा भास्कर की बातचीत और रिश्ते पर शहजाद पूनावाला ने कहा, "कभी-कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ता है। कभी-कभी सिचुएशन्स आपको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं।" शहजाद पूनावाला ने शो में स्वरा भास्कर के साथ रहे उनके रिश्ते के बारे में कहा, "तो भाई अब क्या करता मैं स्वरा के साथ अगर दुश्मनी करता, तो भाई हमारी पेंट हाउस की यूनिटी वीक हो जाती। तो हमने विवादित मुद्दों को अलग रखा, वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकते थे, और जो कॉमन इश्यू था.. उस पर रखा हम लोगों ने।" शहजाद ने साफ कहा कि अगर स्वरा के साथ दुश्मनी करता तो पेंटहाउस की यूनिटी वीक हो जाती। विवादित मुद्दों को दूर रखा और कॉमन इश्यू को रखा।
'तेज प्रताप इतने डरपोक हैं कि वो...'
उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने स्वरा भास्कर के साथ सो में सिचुएशन को बहुत स्मार्टली मैसेज किया और एक तीर से दो निशाने लगाए, उसी तरह उन्होंने तेज प्रताप यादव के साथ भी शो पर दोस्ती की। उन्होंने कहा, “इसी तरह हमारी और तेज प्रताप यादव की दोस्ती भी हुई थी, लेकिन बहुत दुख हुआ कि बाहर जाने के बाद। तेज प्रताप इतने डरपोक हैं कि वो बेसमेंट नहीं जाना चाहते थे। वे रोज कहते थे कि हम बेसमेंट नहीं जाएंगे, शो से निकल जाएंगे। तो हम कहते थे कि आप क्यों डरते हो। वे डर के मारे शो से चले गए। फिर वोट चोरी का आरोप लगाया लेकिन पलटू बनकर फिर डिलीट कर दिया। अगर राहुल गांधी यहां पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और तेज प्रताप शो पर।”
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