रियलिटी शो ने हमें दिए ये दो यादगार गाने, काजी तौकीर और अभिजीत सावंत ने किया था इम्प्रेस
रियलिटी शो इंडियन आइडल और फेम गुरुकुल ने ऑडियंस को यादगार एपिसोड और कंटेस्टेंट के साथ शानदार गाने भी दिए हैं। इन गानों ने ऑडियंस को सालों तक एंटरटेन किया। आज भी ये गाने खास बने हुए हैं।
टीवी इंडस्ट्री पर रियलिटी शोज का राज रहा है। डांस शो या सिंगिंग, इन शोज ने मेकर्स को हमेशा TRP की रेस में आगे रखा है। एक समय था जन इंडियन आइडल और फेम गुरुकुल जैसे शोज ने ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं दिया। इन्हीं शोज के कंटेस्टेंट सीजन खत्म होने तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार बन गए। और इन्हीं कंटेस्टेंट ने ऑडियंस को दो ऐसे गाने दिए जो आज भी यादें हैं। इन गानों के लीरिक्स और वीडियो शो देखने वालों के लिए अलग ही नोस्टाल्जिया है।
इंडियन आइडल 1 का गाना
साल 2004 में इंडियन आइडल का पहला सीजन आया था। इस पर नजर आए कंटेस्टेंट ने अलग छाप छोड़ी। हर एक कंटेस्टेंट से लोग जुड़ गए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन पर ऑडियंस रोने लगती थी। फिनाले वाले दिन तो जैसे देशभर में एक त्योहार बनाया जाता था। इंडियन आइडल 1 के कुछ कंटेस्टेंट ने एक वीडियो सॉंग रिलीज किया था। इस सॉन्ग के बोल थे ‘हम रहे या न रहे कल, कल याद आएंगे ये प्यार के पल’। इस गाने को उस समय इंडियन आइडल 1 के कंटेस्टेंट अभिजीत सावंत, राहुल वैद्य, अमित साना, प्राजक्ता शुक्रे, अमित टंडन, हरीश मोयल। रविंद्र रवि, राहुल सक्सेना, विशाल कोठारी और मुकेश पंचोली जैसे सिंगर्स ने गाया था। इस गाने का म्यूजिक लेसली लेविस ने तैयार किया था। सालों बाद भी ये गाना उसी समय की याद दिलाता है जब ऑडियंस लंबे एड ब्रेक के बाद भी अपनों टीवी स्क्रीन के सामने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए बैठी रहती थी।
फेम गुरुकुल का वो यादगार गाना
साल 2005 में एक ऐसा ही गाना रियलिटी शो फेम गुरुकुल में आया था। ये वही शो था जिसने देश को अरिजीत जैसा सिंगर दिया। और अब बिग बॉस 20 में नजर आने वाले काजी तौकीर भी इसी शो की देन हैं। ये एक अलग तरह का रियलिटी शो था। इस शो पर जावेद अख्तर, शंकर महादेवन और कृष्णकुमार कुन्नाथ यानी KK बतौर जज थे। वहीं इला अरुण भी कंटेस्टेंट के साथ उनकी हेड बनकर नजर आई थीं। इस शो में अरिजीत सिंह भी थे। लेकिन फिनाले से पहले ही वो आउट हो गए थे। इस शो के विनर ने एक गाना बनाया था जिसके बोल थे 'ये पल हमें याद आएंगे'। इस गाने को काजी तौकीर, रुपरेखा बैनर्जी ने गाया था। मैक्स डिसूजा को हारने के बाद ये दोनों ही इस शो के विनर बने थे। हालांकि, ये फेमगुरुकुल का पहला और आखिरी सीजन था। इसके बाद ये शो नहीं आया।
रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट के लिए ऑडियंस में क्रेज
ये रियलिटी शोज का सबसे सफल दौर माना जाता है। इन्हीं शोज की वजह से TRP बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी। ऐसा देखा गया था कि इंडियन आइडल 1 का खिताब जीतने वाले अभिजीत सावंत के लिए ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज था। शो जीतने के बाद उन्होंने अपने कई म्यूजिक वीडियो रिलीज किए। सभी जबरदस्त हिट। आपको याद होगा वो गाना ‘मोहब्बतें लुटाऊंगा’। इसके अलावा भी उनके कई गाने आए। आज भी ये सभी गाने हिट हैं। वहीं फेम गुरुकुल का खिताब जीतने के बाद काजी को एकाध कॉन्सर्ट, इवेंट में देखा गया। लेकिन वो लाइमलाइट से कहीं गायब हो गए। अब सालों बाद उन्हें बिग बॉस 20 हिस्सा देख उनके फैंस खुश हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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