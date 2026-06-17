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संचिता उगले की मौत पर रवि किशन ने जताया दुख, बोले- आत्महत्या करने वाले प्रेत-पिशाच बनकर…

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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संचिता उगले आत्महत्या मामले के बाद रवि किशन ने यूथ्स के डिप्रेशन पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पूजा-पाठ करना चाहिए। आत्महत्या करना पाप है, ऐसे आत्मा भटकती है।

संचिता उगले की मौत पर रवि किशन ने जताया दुख, बोले- आत्महत्या करने वाले प्रेत-पिशाच बनकर…

टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत पर हर कोई शॉक्ड है। एक्टर रवि किशन भी अब इस मामले पर बोले हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामले दुखद हैं। इन सबसे बचने के लिए मेडिटेशन और पूजा-पाठ जरूरी है। रवि किशन ने आत्महत्या करने के स्पिरिचुअल पक्ष पर भी बात की और कहा कि ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता, वे भूत-पिशाच बनकर यहीं भटकते रहते हैं।

रवि किशन बोले- मेडिटेशन जरूरी

22 साल की संचिता उगले ने जान क्यों दी, इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। इस बीच जिसको पता चल रहा है वह इस घटना पर दुख जता रहा है। एक्टर रवि किशन पीटीआई से बात कर रहे थे। उन्होंने संचिता उगले वाले मामले पर दुख जताया। रवि किशन बोले, 'सुसाइडल बड़े हो जा रहे हैं बच्चे आजकल। कल हमारी छोटी कलाकार थी टेलीविजन की, 22 साल की। उसने सुसाइड कर लिया तो दुखद है। इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है, आध्यात्म जरूरी है, पूजा-पाठ जरूरी है। थोड़ा शक्तियां मिलती हैं, सुख-दुख तो आते रहते हैं। आते रहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं या चिंता नहीं है जिसको लेकिन जिंदा तो रहना है ना।

पाप है अपनी जान देना

रवि किशन आगे बोलते हैं, 'सुसाइड सबसे बड़ा पाप है। आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता। जो भी आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा यहीं भटकती है क्योंकि निर्धारित समय पर उसने प्राण नहीं त्यागा, पहले ले लिया। वही आत्माएं और प्रेत-पिशाच बनकर यहीं घूमते हैं।'

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पंखे से लटकी मिली थी लाश

संचिता उगले कुमकुम भाग्य टीवी शो और छावा जैसी फिल्म में काम कर चुकी थीं। 14 जून को उनका शव बेडरूम में पंखे से लटका मिला। संचिता के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच उनके करीबियों के मुताबिक, वह कुछ वक्त से परेशान थीं। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे लोग समझ गए थे कि बेटी डिप्रेस्ड है। इसलिए अकेला नहीं छोड़ते थे। बस उस दिन आधे घंटे साथ नहीं थे इस बीच ये घटना हो गई।

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चैट्स मिलने की खबर

यह भी दावा किया जा रहा है कि संचिता के कुछ वॉट्सऐप चैट्स सामने आए हैं। इनमें उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से अपने कुछ डर साझा किए हैं। साथ ही बताया है कि उन्हें डरावने सपने आते हैं। हालांकि इन चैट्स के बारे में किसी ऑफिशियल सोर्स से पुष्टि नहीं हुई है। संचिता की एक दोस्त का बयान भी आया है जिसमें उसने कहा है कि संचिता जनवरी 2026 से डिप्रेस्ड थीं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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Sanchita Ugale

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