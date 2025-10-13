एक्स हस्बैंड नंदीश संधू की सगाई के बाद वायरल हुआ रश्मि देसाई का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- 'गलती से गलती...'

रश्मि देसाई से तलाक के बाद उनकेनंदीश संधू जल्द ही दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। हाल ही में नंदीश ने अपनी गर्लफ्रेंड कविता बनर्जी से सगाई की है। सगाई की तस्वीरें भी नंदीश ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो खूब वायरल हुईं।

टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मि देसाई छोटे पर्दे से लेकर भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुकी हैं। रश्मि सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा रश्मि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं। रश्मि एक्टर नंदीश संधू संग अपनी शादी और तलाक को लेकर चर्चा में रही हैं। ऐसे में अब तलाक के बाद उनके एक्स हसबैंड नंदीश संधू जल्द ही दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। हाल ही में नंदीश ने अपनी गर्लफ्रेंड कविता बनर्जी से सगाई की है। सगाई की तस्वीरें भी नंदीश ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो खूब वायरल हुईं। ऐसे में अब रश्मि देसाई का ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जो सुर्खियों में बना हुआ है।

रश्मि देसाई का पोस्ट हुआ वायरल दरअसल, रश्मि देसाई ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में रश्मि ने अपनी कुछ तस्वीरों शेयर की हैं। लुक की बात करें तो रश्मि कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं। ऐसे में रश्मि के लुक से कहीं ज्यादा उनके कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींचा। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'गलती से गलती कर के गलतियों से ही सीखा है। इसलिए ज्यादा ज्ञान ना बांटिए और जीवन के मजे लीजिए।' रश्मि का ये कैप्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हे। वहीं, ज्यादातर यूजर्स इसे उनके एक्स हस्बैंड नंदीश संधू की सगाई से जोड़कर देख रहे हैं। सभी इसे उन पर रश्मि का कटाक्ष मान रहे हैं।