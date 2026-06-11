प्रणित मोरे पर भड़कीं रश्मि देसाई, बोलीं- वो आर्टिस्ट नहीं, बंद होने चाहिए शोज
Pranit More Controversy: बिग बॉस 13 में नजर आईं रश्मि देसाई ने अब प्रणित मोरे वाले विवाद पर अपनी राय सामने रखी है। प्रणित मोरो पर रश्मि देसाई का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि प्रणित के शोज बंद होने चाहिए।
प्रणित मोरे के कॉमेडी शो में 370 रुपये बिरयानी पर शुरू हुआ विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सेलेब्स अब इस मामले पर अपनी राय सामने रख रहे हैं। इस कड़ी में रश्मि देसाई का नाम भी जुड़ गया है। रश्मि देसाई कॉमेडियन प्रणित मोरे पर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि प्रणित मोरे आर्टिस्ट नहीं हैं और उनके शोज बंद होने चाहिए।
प्रणित मोरे पर भड़कीं रश्मि देसाई
रश्मि देसाई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो री-शेयर किया जो प्रणित मोरे और हिमांशु की आलोचना कर रहा था। इस वीडियो के साथ रश्मि देसाई ने लिखा- ये कॉमेडी नहीं है। ये सिर्फ बातचीत हो रही है और इसमें कोई कंटेंट नहीं है। ये लोग बात करने लगते हैं जब इनके पास कंटेंट और क्रिएटिविटी नहीं होती है।
रश्मि ने कहा- बंद होने चाहिए प्रणित के शोज
इसके आगे रश्मि ने लिखा- प्रणित आर्टिस्ट नहीं हैं। वो कॉमेडियन भी नहीं हैं। इसकी वजह से पूरी फ्रैटिनिटी को ट्रोल किया जाएगा। ये असली आर्टिस्ट के लिए बहुत बुरा है। और इस लड़के की नौकरी चली गई। साथ ही, प्रणित के भी शोज बंद होने चाहिए। रश्मि ने अपने कैप्शन के साथ शेम ऑन प्रणित का हैशटैग भी लगाया।
बता दें, प्रणित मोरे ने गुरुग्राम में एक शोज किया था। उस शो में क्राउड वर्क के दौरान हिमांशु नाम के लड़के ने अपनी पहली डेट को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं थी। इन बातों पर प्रणित मोरे दिलचस्पी लेते भी नजर आ रहे थे। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर प्रणित मोरे और हिमांशु की आलोचना होने लगी।
हिमांशु ने क्या कहा था?
हिमांशु ने शो पर कहा था कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गए थे। लड़की के लिए उन्होंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी। बिरयानी खाने के बाद लड़की ने उनसे उसे घर छोड़ने के लिए कहा। हिमांशु ने कहा कि उन्होंने सोचा कि 370 की बिरयानी खिलाई है, पैसा तो वसूलुंगा ही। हिमांशु की इस बात को लोग घटिया सोच बता रहे हैं। हिमांशु की वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। हालांकि, माफी के बाद भी हिमांशु की नौकरी भी चली गई है। उनकी कंपनी ने उसी वीडियो की वजह से हिमांशु की नौकरी चली गई। प्रणित मोरे ने भी इस वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। आलोचनाओं के बीच प्रणित मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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