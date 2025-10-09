Rashami Desai Ex Husband Nandish Sandhu Announces Engagement With Kavita Banerjee See Photos रश्मि देसाई के एक्स पति नंदिश ने की सगाई, शेयर की मंगेतर के साथ तस्वीरें, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीRashami Desai Ex Husband Nandish Sandhu Announces Engagement With Kavita Banerjee See Photos

रश्मि देसाई के एक्स पति नंदिश ने की सगाई, शेयर की मंगेतर के साथ तस्वीरें

रश्मि देसाई के एक्स पति नंदिश ने सगाई कर ली है। उन्होंने सगाई की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो खूब वायरल हो रही हैं। फोटोज पर फैंस और सेलेब्स खूब प्यार लुटा रहे हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:27 PM
share Share
Follow Us on
रश्मि देसाई के एक्स पति नंदिश ने की सगाई, शेयर की मंगेतर के साथ तस्वीरें

टीवी स्टार नंदिश संधू और कविता बनर्जी ने सगाई कर ली है। दोनों ने सगाई की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। रश्मि देसाई से तलाक के बाद नंदिश ने अब कविता के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं।

दोनों की सगाई की फोटोज

फोटोज में आप देखेंगे कि दोनों कैमरे की तरफ देखकर पोज दे रहे हैं। नंदिश ने ब्लू कलर का सूट पहना है तो वहीं कविता ने ओरेंज कलर का लहंगा पहना है। इसके बाद दोनों ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। दोनों ने फिर साथ की कई और तस्वीरें भी शेयर की हैं। नंदिश ने फोटोज शेयर कर लिखा, हाय पार्टनर...तैयार?

दोनों ने जैसे ही फोटोज शेयर की हैं तभी सभी ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है।

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो नंदिश को उतरन और हम लड़कियां शोज से काफी पॉपुलैरिटी मिली है। इसके अलावा वह सुपर 30 और जुबली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।

वहीं कविता शो रिश्तों का मांझा, भाग्य लक्ष्मी और दिव्य प्रेम : प्यार और रहस्य की कहानी जैसे शोज में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वह एक विलन रिटर्न्स और हिकप्स और हुकअप्स में भी काम कर चुकी हैं।

नंदिश के बारे में बता दें कि इससे पहले उन्होंने साल 2011 में रश्मि देसाई से शादी की थी, लेकिन फिर 2014 में दोनों अलग हो गए।

Rashami Desai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।