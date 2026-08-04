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रणबीर कपूर की 'रामायण' में लगेंगे 4000 करोड़, 1987 में कितने करोड़ में बनी थी रामानंद सागर की 'रामायण'?

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर की ‘रामायण’ लगभग 4000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही है। आइए आपको बताते हैं कि 39 साल पहले रामानंद सागर की ‘रामायण’ कितने में बनी थी।

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फिल्म 'रामायण' में भगवान राम बने रणबीर कपूर, रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम बने अरुण गोविल

रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' इस साल दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि इसके निर्माता नमित मल्होत्रा हैं। जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, इसके किरदारों की तुलना रामानंद सागर की कालजयी 'रामायण' से की जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रणबीर कपूर की 'रामायण' का कुल प्रोजेक्ट बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, वहीं 39 साल पहले आई ‘रामायण’ का बजट इससे बहुत ज्यादा कम था।

1987 की 'रामायण' का बजट, कमाई और रिकॉर्ड

आज से 39 साल पहले यानी 1987 में जब रामानंद सागर ने दूरदर्शन पर 'रामायण' का प्रसारण शुरू किया था, तब वो अपने दौर का सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट था।

कुल बजट: रामानंद सागर की ‘रामायण’ के कुल 78 एपिसोड्स आए थे और इन एपिसोड्स को बनाने में करीब 7 करोड़ रुपये की कुल लागत लगी थी।

हर एपिसोड पर खर्च हुए थे इतने करोड़: रिपोर्ट्स के अनुसार, रामानंद सागर को एक एपिसोड को शूट करने में लगभग 9 लाख रुपये लगते थे।

बंपर कमाई: मेकर्स को हर एपिसोड से लगभग 40 लाख रुपये की मोटी कमाई होती थी।

कुल कलेक्शन: केवल 7 करोड़ रुपये के बजट में बने इस धारावाहिक ने अपने पूरे टेलीकास्ट के दौरान 31.4 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था।

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अनोखे रिकॉर्ड्स जो इतिहास में दर्ज हुए

रामानंद सागर की 'रामायण' सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे दुनिया के 55 देशों में टेलीकास्ट किया जा चुका है। उस समय इस शो की कुल व्यूअरशिप 65 करोड़ दर्ज की गई थी, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर ‘रामायण’ का दोबारा प्रसारण हुआ था और तब इसके एक ही एपिसोड को 7.7 करोड़ (77 मिलियन) लोगों ने देखा था।

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2026 की ‘रामायण’ का इतना भारी बजट क्यों है?

जहां 1987 की 'रामायण' अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती है, वहीं 2026 की ये फिल्म एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल लेवल के VFX के दम पर बनाई जा रही है। निर्माता इस फिल्म के माध्यम से भारतीय पौराणिक कथाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने और हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की बराबरी में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे प्रोजेक्ट का स्केल 4000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रहा है।

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यहां देखिए रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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