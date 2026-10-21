रामायण में कैसे शूट हुआ था कुंभकर्ण का वध सीन? ऐसे कटा था सिर, धड़ और हाथ

Ramayana Flashback: रामानंद सागर की रामायण से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उस वक्त बिना किसी सीजीआई के कुंभकर्ण के वध सीन को दिखाया गया था?

रणबीर कपूर की रामायण को रिलीज होने में 15 दिन बाकी हैं। नितेश तिवारी की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। रणबीर कपूर की रामायण से पहले भी रामायण पर कई फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन रामानंद सागर की रामायण का जो असर लोगों के दिल-दिमाग पर हुआ, वो किसी और फिल्म या सीरियल ने नहीं किया। आज हम आपको रामानंद सागर की रामायण से ही जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।

रामायण में कैसा दिखा था कुंभकर्ण का वध? रामानंद सागर की रामायण में कुछ सीन्स तो ऐसे थे जो आज भी लोगों के जहन में बसते हैं। ऐसा ही एक सीन था कुंभकर्ण वध का। सीरियल में जब कुंभकर्ण वध होता है जब उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। उनके हाथ, पैर और सिर कटकर गिर जाता है।

रामानंद सागर ने कैसे तैयार किया था आइकॉनिक सीन? जब ये सीन टीवी पर आया था, लोगों को बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त बिना किसी सीजीआई के इन सीन्स को तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन रामानंद सागर ने इसको कर दिखाया था। आइए जानते हैं कैसे उस वक्त बिना किसी सीजीआई की मदद से रामानंद सागर ने वो आइकॉनिक सीन शूट किया था?

सुनील लहरी ने बताया था कैसे पूरा हो पाया था वो सीन? साल 2020 में सुनील लहरी ने एक वीडियो में फैंस को इस सीन के शूट होने का पूरा किस्सा सुनाया था। उन्होंने वीडियो में कहा था, "रामजी और कुंभकर्ण का युद्ध होता है। जब रामजी तीर चलाते हैं तो कुंभकर्ण के शरीर का एक-एक अंग कटकर गिर जाता है। हाथ जैसे अलग गिरते हैं। धड़ अलग गिरता है। गर्दन अलग गिरती है। ये सारे इफेक्ट क्रोमा पर किए गए थे।"

क्रोमा की मदद से तैयार किया था पूरा सीन सुनील लहरी ने कहा था कि क्रोमा उस वक्त बहुत खूबसूरती की चीज थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था- अगर आप मेरे शरीर पर बीच-बीच में ब्लू कलर की या फिर ग्रीन कलर की पट्टी लगा दें, तो मेरा शरीर भी आपको हिस्सों में कटा हुआ दिखेगा। तो उस समय इस तरह का इफेक्ट क्रिएट किया गया था।

मोल्ड से तैयार हुए थे शरीर के हिस्से सुनील लहरी ने बताया था कि कुंभकर्ण के शरीर के अलग-अलग हिस्से दिखाने के लिए सिर का पूरा एक मोल्ड बनाया गया था, जो बिल्कुल कुंभकर्ण से मिलता-जुलता था। उनके हाथ को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया था।

सीन के लिए बनानी पड़ी थी पानी की टंकी उन्होंने बताया था कि जब हाथों को काटने और गिरने का अलग से शॉट लिया गया तो वो जो हाथ गिरते दिखाए गए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था। वहीं, जब धड़ गिरता है, वो भी मोल्ड से बना हुआ था। सीरियल में दिखाया गया था कि कुंभकर्ण का सिर कटता है तो वो समुद्र में गिरता है और पानी उछलता है। उस सीन के लिए पानी का टैंक बनाया गया था। उसके अंदर क्रोमा का इफेक्ट दिया गया था। क्रोमा इफेक्ट में मोल्ड वाले सिर को मुकुट पहनाकर पानी में फेंक दिया गया था।