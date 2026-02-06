रामायण की इस एक्ट्रेस की हुई थी दर्दनाक मौत, रस्सी से हाथ-पैर बांधकर मुंह में ठूंसा था कपड़ा और फिर…

संक्षेप: आज हम आपको बॉलीवुड की उस दर्दनाक घटना के बारे में बताएंगे जिसने 90 के दशक में पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। एक्ट्रेस के घर में घूसकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

रामानंद सागर की ‘रामायण’ आज तक लोग भूला नहीं पाए हैं। आज भी लोगों को इसके किरदार याद हैं। हालांकि, खराब बात ये है कि आज ‘रामायण’ के सारे एक्टर्स हमारे बीच नहीं हैं। एक एक्ट्रेस की तो इतनी दर्दनाक मौत हुई थी कि आज भी उनकी मौत एक खौफनाक याद की तरह दिमाग के किसी हिस्से में पड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं उर्मिला भट्ट की। उन्होंने ‘रामायण’ में माता सीता की मां का किरदार निभाया था।

वारदात वाली वो काली शाम 21 फरवरी 1997 की बात है, उर्मिला के पति मार्कंड भट्ट को किसी काम से बड़ौदा जाना पड़ा था। 22 फरवरी 1997 की सुबह तब काम वाली आई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शाम को बेटी रचना को पता चला कि मां घर पर अकेली है। रचना ने अपने पति विक्रम पारेख को उनके पास भेजा। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला।

खून ही खून रचना तुरंत मां के घर पहुंचीं। दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और देखा पूरा घर बेतरतीब था। फिर उनकी नजर पड़ी उर्मिला भट्ट पर। रस्सियों से बंधी उनकी लाश फर्श पर पड़ी थी, हर तरफ खून ही खून था, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और गला काटा गया था।

हत्या की गुत्थी सुलझी या नहीं? पुलिस जांच में सामने आया था कि यह लूटपाट के इरादे से की गई हत्या थी। हालांकि, लंबी जांच के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। आज भी उर्मिला की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है।

कौन थीं उर्मिला भट्ट? उर्मिला भट्ट सिर्फ 'रामायण' की वजह से फेमस नहीं थीं, वे भारतीय सिनेमा का एक सम्मानित चेहरा थीं

फिल्मी करियर: उन्होंने ‘उपहार’, 'धुंध', 'अंखियों के झरोखों से' और 'राम तेरी गंगा मैली' जैसी 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था।

पहचान: उन्हें अक्सर पर्दे पर एक ममतामयी मां या गरिमामय महिला के किरदारों के लिए जाना जाता था।