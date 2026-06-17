Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'रामायण' की सीता दीपिका का मॉर्डन अवतार देख लोग हुए शॉक्ड, हाथ जोड़ते हुए फैंस ने कहा- 'हम आपको पूजते हैं और आप...'

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखलिया को माता सीता के किरदार से खास पहचान मिली। दीपिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं।

'रामायण' की सीता दीपिका का मॉर्डन अवतार देख लोग हुए शॉक्ड, हाथ जोड़ते हुए फैंस ने कहा- 'हम आपको पूजते हैं और आप...'

रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' आज भी दर्शकों के दिलों में बसता है। इस शो को और इसके कलाकारों को लेकर आज भी लोगों की आस्था बनी हुई है। शो के कलाकार आज भी न सिर्फ चर्चा में रहते हैं बल्कि काफी पसंद किए जाते हैं। वहीं, 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखलिया को माता सीता के किरदार से खास पहचान मिली। दीपिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। फैंस भी दीपिका के इन पोस्ट पर भर-भरकर प्यार लुटाते हैं। ऐसे में अब दीपिका का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस का मॉर्डन अवतार देखकर फैंस शॉक्ड हैं।

वायरल हुआ दीपिका का वीडियो

दीपिका चिखलिया को हाल ही में स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस अपने रोल से बिल्कुल इतर नजर आईं। उन्होंने जीन्स पहनी थी और सफेद शर्ट पहना था। इसके साथ में दीपिका ने काला चश्मा लगाया है, जो उनके लुक को काफी सुंदर बना रहा है। दीपिका का लुक काफी सिंपल और फॉर्मल था। हालांकि, उन्हें देखते ही फैंस को माता सीता की याद आई। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में बना है। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।

ये भी पढ़ें:'राम के अलावा दशरथ के रोल में अजीब...', दीपिका की बात का अरुण ने दिया जवाब

लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

दीपिका चिखलिया के इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। एक फैन ने लिखा- 'ओजी सीता माता।' एक ने कहा- 'इनको देखते ही सीता माता वाली सादगी का एहसास होता है।' एक ने लिखा- 'सिया के राम जो रघबीर होती सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई।' तो वहीं कई यूजर्स ने कहा कि उनको ऐसे ड्रेस नहीं पहनने चाहिए कई लोगों ने तो कमेंट में हाथ ही जोड़ लिए। एक लिखता है, 'हम आपको माता सीता के रूप में पूजते हैं तो आपको ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते।' एक लिखा, 'आप हमारी माता है, मत पहनिए ऐसे कपड़े।' एक ने कहा, 'आप ऐसी ड्रेस ठीक नहीं लगती सीता का रोल करने वाली मां जैसी।'

ये भी पढ़ें:राज कपूर ने दीपिका को नहीं बनने दिया था अपनी हीरोइन, इस वजह से किया था रिजेक्ट

मॉर्डन लुक में नजर आईं दीपिका

दीपिका चिखलिया का ये मॉर्डन लुक एक तरफ जहां कई लोगों को पसंद आ रहा है। वहीं, कईयों को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। इस पर कमेंट कर कई लोगों ने तो हाथ जोड़कर उनका स्वागत भी किया। एक्ट्रेस में भी कई लोगों से हालचाल पूछा और 'जय श्री राम' कहा।

ये भी पढ़ें:'रामायण' के अलावा इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं दीपिका, नंबर 1 पर ये है मूवी
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री

और पढ़ें
dipika chikhalia Ramayan ramanand sagar ramayan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।