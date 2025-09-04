'सब जानते थे कि वो ऋषि कपूर...', रणबीर के साथ स्कूल में फुटबॉल खेलता था ये TV एक्टर

ये टीवी एक्टर रणबीर कपूर के साथ स्कूल में फुटबॉल खेलता था। उन्होंने बताया कि रणबीर स्कूल में उनके दोस्त थे। सबको पता था कि वो ऋषि कपूर के बेटे हैं, लेकिन वो सब बच्चे थे तो उनके दिमाग में ये सब नहीं आता था।

एक्टर अर्जुन बिजलानी टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा हैं। वो कई हिट शोज का हिस्सा रह चुके हैं और कई टीवी शोज को होस्ट भी कर चुके हैं। अर्जुन बिजलानी ने अब बताया कि वो रणबीर कपूर के साथ स्कूल में फुटबॉल खेलते थे। खुद रणबीर कपूर भी इस चीज को बता चुके हैं। रणबीर कपूर ने एक शो में बताया था कि वो अर्जुन बिजलानी को स्कूल के दिनों से जानते हैं। अर्जुन बिजलानी ने कहा कि स्कूल में बच्चों को पता था कि वो ऋषि कपूर के बेटे हैं, लेकिन उस वक्त बच्चों के दिमाग में ये सब नहीं चलता था।

रणबीर के साथ फुटबॉल खेलता था ये एक्टर सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में अर्जुन बिजलानी ने बताया, “हम एक ही बैच में साथ में फुटबॉल खेलते थे। हम दोनों बॉम्बे स्कॉटिश में साथ में थे। हम रेड हाउस टीम का हिस्सा थे। उनके दोस्तों का अपना ग्रुप था, और मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। फिर भी, हम दोस्त थे क्योंकि हम एक ही बैच में थे और साथ में खेलते थे।”

जब रणबीर ने बताई थी एक्टर के साथ दोस्ती अर्जुन ने बताया कि एक बार वो रणबीर से मिले थे। उन्होंने कहा, "एक शूट के दौरान मैं उनसे मिला था। हमने कुछ देर बात की थी। इसके बाद ही हम उस शो में मिले जिसे मैं होस्ट कर रहा था, जहां वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए थे। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, और मैंने किसी को नहीं बताया था कि हम बचपन के दोस्त हैं। लेकिन रणबीर ने खुद वो चीज स्टेज पर बताई थी। वो बहुत स्वीट था। मैं उनके परिवार के लिए बहुत खुश हूं।"