'रामायण' के 'लक्ष्मण' की नई बहू का मॉर्डन अवतार देख फैंस नाराज, कहा- ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए

रामानंद सागर के धार्मिक शो 'रामायण' में 'लक्ष्मण' का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। हाल ही में सुनील अपने बेटे कृष पाठक की शादी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। कृष ने टीवी एक्ट्रेस सारा खान संग सात फेरे लिए हैं। दोनों ने 6 दिसंबर को हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की थी। कृष और सारा की शादी के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। ऐसे में अब दोनों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सारा का मॉर्डन अवतार देख फैंस कमेंट्स करते नजर आ रही हैं।

मॉर्डन अवतार में नजर आईं नई दुल्हन सारा दरअसल, सारा खान और कृष पाठक का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों एक साथ काफी खुश नजर आ रही हैं। नई दुल्हन का मॉर्डन अवतार में दिख रही हैं। कृष ने इस दौरान जहां व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना है। वहीं, सारा ने नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और डार्क ब्लू पैंट कैरी किया है। इस लुक में सारा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। सारा के गले में मंगलसूत्र भी नजर आ रहा है। कपल पैपराजी को देखकर पोज देते दिख रहे हैं।