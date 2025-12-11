Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीRamayan Laxman Sunil Lahri Son Krish Pathak And Sara Khan Latest Video Viral Fans Troll Her For Her Look
'रामायण' के 'लक्ष्मण' की नई बहू का मॉर्डन अवतार देख फैंस नाराज, कहा- ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए

'रामायण' के 'लक्ष्मण' की नई बहू का मॉर्डन अवतार देख फैंस नाराज, कहा- ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए

संक्षेप:

'रामायण' के 'लक्ष्मण' यानी सुनील लहरी अपने बेटे कृष पाठक की शादी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। कृष ने टीवी एक्ट्रेस सारा खान संग सात फेरे लिए हैं। दोनों ने 6 दिसंबर को हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की थी।

Dec 11, 2025 12:16 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
रामानंद सागर के धार्मिक शो 'रामायण' में 'लक्ष्मण' का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। हाल ही में सुनील अपने बेटे कृष पाठक की शादी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। कृष ने टीवी एक्ट्रेस सारा खान संग सात फेरे लिए हैं। दोनों ने 6 दिसंबर को हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की थी। कृष और सारा की शादी के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। ऐसे में अब दोनों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सारा का मॉर्डन अवतार देख फैंस कमेंट्स करते नजर आ रही हैं।

मॉर्डन अवतार में नजर आईं नई दुल्हन सारा

दरअसल, सारा खान और कृष पाठक का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों एक साथ काफी खुश नजर आ रही हैं। नई दुल्हन का मॉर्डन अवतार में दिख रही हैं। कृष ने इस दौरान जहां व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना है। वहीं, सारा ने नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और डार्क ब्लू पैंट कैरी किया है। इस लुक में सारा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। सारा के गले में मंगलसूत्र भी नजर आ रहा है। कपल पैपराजी को देखकर पोज देते दिख रहे हैं।

ट्रोलर्स के निशाने पर आईं सारा

कृष पाठक और सारा खान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इनका वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए। इस पर कमेंट कर ज्यादातर लोगों ने सारा के लुक को आ रहे हैं। कई यूजर्स ने कहा कि अभी नई-नई शादी हुई है आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो कई यूजर्स ने सारा के मुस्लिम होने पर कमेंट किया। तो कई उनकी दो शादी पर सवाल उठाते हुए उन्हें ट्रोल किया। ऐसे कई कमेंट्स सारा-कृष के इस वीडियो पर हैं।

डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें

