रामायण की कैकेई अब कैसी दिखती हैं? देखें तस्वीरें, अमेरिका में करती हैं ये काम
पद्मा खन्ना ने बहुत साल पहले एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया था। अब सालों बाद दर्शक रामायण की कैकेई के बारे में सर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब कैसी दिखती हैं और क्या करती हैं?
हाईलाइट्स
1. रामानंद सागर की 'रामायण' में पद्मा खन्ना ने निभाया था कैकेई का यादगार रोल
2. अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'सौदागर' में भी आ चुकी हैं नजर
3. भारत छोड़ अब अमेरिका में रह रही हैं एक्ट्रेस
खबर
1987 में जब दूरदर्शन पर रामानंद सागर की 'रामायण' शुरू हुई थी तब सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। इस शो के हर किरदार को दर्शकों ने भगवान की तरह पूजा था, लेकिन एक किरदार ऐसा भी था जिसने अपनी अदाकारी से नफरत और सम्मान दोनों बटोरा था। ये किरदार 'माता कैकेई' का था। इस किरदार को दिग्गज अभिनेत्री पद्मा खन्ना ने निभाया था। आइए आपको बताते हैं कि पद्मा खन्ना आज कहां हैं और क्या कर रही हैं?
भोजपुरी फिल्मों से की थी करियर शुरुआत
पद्मा खन्ना ने अपने अभिनय सफर का आगाज 1961 में भोजपुरी फिल्म 'भईया' से किया था। हालांकि, उन्हें असली पहचान 1970 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जॉनी मेरा नाम' से मिली थी। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 'सौदागर' जैसी फिल्मों में काम किया था। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन डांस के लिए मशहूर पद्मा को अक्सर फिल्मों में डांसर के रोल ही ऑफर होते थे, लेकिन 'रामायण' ने उनके करियर की दिशा बदल दी थी।
'सौदागर' के सेट पर मिला जीवनसाथी
पद्मा खन्ना की निजी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। फिल्म 'सौदागर' के सेट पर उनकी मुलाकात निर्देशक जगदीश एल सिडाना से हुई थी। काम के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा था और उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद पद्मा ने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया था और कुछ सालों बाद वह अपनी पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थीं।
क्यों शिफ्ट हुई थीं अमेरिका?
एक इंटरव्यू में पद्मा ने बताया था कि उनके बच्चे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते थे और वह उनसे दूर नहीं रहना चाहती थीं इसलिए उन्होंने विदेश में ही बसने का फैसला किया।
अमेरिका में क्या करती हैं एक्ट्रेस?
पद्मा एक्ट्रेस होने के साथ-साथ डांसर भी हैं। उन्होंने महज 7 साल की उम्र से कथक सीखना शुरू कर दिया था। ऐसे में अमेरिका जाकर उन्होंने अपनी इसी कला को अपना पेशा बनाया। वहां उन्होंने 'इंडियानिका डांस एकेडमी' की शुरुआत की और आज उसी को संभाल रही हैं।
यहां देखिए पद्मा खन्ना की तस्वीरें
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लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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