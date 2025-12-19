सावधान इंडिया का ये हैंडसम इंस्पेक्टर, रामायण सीरियल के एक्टर का है बेटा, पहचाना?

Hindustan Hindi News
कोरोना के दौरान रामायण के कई एक्टर्स फिर से लाइमलाइट में आए। वहीं कुछ लोगों की सोच से भी दूर हैं। उनमें से ऐसे ही एक महान एक्टर का बेटा बड़ा होकर लोगों के सामने है पर ज्यादातर लोग उसे नहीं पहचानते।

Dec 19, 2025 06:05 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
रामायण सीरियल के सभी किरदार दर्शकों के जहन में अमर हो चुके हैं। जब लोग राम का नाम लेते हैं तो अरुण गोविल की छवि नजर आती है। सीता के नाम पर दीपिका चिखलिया की। ऐसे ही बाकी किरदार चाहे उनका रोल छोटा रहा हो या बड़ा सबके लिए दर्शकों के मन में खास जगह है। शो में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के किरदार मंझे हुए कलाकारों ने निभाए थे। इनमें से एक एक्टर अब दुनिया में नहीं है। हालांकि उनका बेटा बड़ा होकर एक्टिंग की दुनिया में आ चुका है। आपमें से शायद ही किसी ने उनको पहचान पाया हो, वह सावधान इंडिया में भी एक्टिंग कर चुके हैं।

लिवर की बीमारी ने ली संजय की जान

रामायण सीरियल में राम को याद करके जब भरत रोए तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। भरत का रोल निभाने वाले संजय जोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका निधन 27 नवंबर 1995 में हो गया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 40 साल की थी। संजय की जान लिवर की बीमारी ने ली थी। निधन से पहले तक वह फिल्मों में एक्टिव थे। आखिरी मूवी ‘बेटा हो तो ऐसा’ फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर सूरज का रोल निभाया था। यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। संजय जोग के के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा रंजीत भी एक्टिंग की दुनिया में हैं। वह हिंदी-मराठी शोज और फिल्मों में काम करते हैं। वह सावधान इंडिया में भी काम कर चुके हैं। रंजीत एकदम अपने पिता जैसे दिखते हैं। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर संजय जोग की तस्वीरें और रील्स डालकर उन्हें याद करते रहते हैं।

भरत बनकर हुए घर-घर फेमस

संजय जोग ने अपना करियर मराठी फिल्मों से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने गुजराती और हिंदी फिल्मों में भी पहचान बनाई। उन्होंने अपना घर, जिगरवाला, नसीबवाला और जिद्दी जैसी फिल्मों में बढ़िया एक्टिंग की। हालांकि टीवी पर निभाए भरत के किरदार ने उन्हें घर-घर फेमस कर दिया। संजय जोग ने जब रामायण में काम किया तो उनकी उम्र 31-32 साल रही होगी।

पहले मिला था लक्ष्मण वाला रोल

कम लोग जानते हैं कि संजय जोग को पहले लक्ष्मण वाला रोल ऑफर हुआ था। शेड्यूल मैच ना कर पाने पर बात नहीं बन पाई। इसके बाद लक्ष्मण का रोल सुनील लहरी ने निभाया। संजय जोग ने खुद जाकर रामायण में काम करने की इच्छा जताई तो उन्हें भरत का रोल दिया गया।

ऐसी थी करियर की शुरुआत

रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि संजय की इच्छा एयरफोर्स पायलट बनने की थी लेकिन नहीं बन पाए। संजय ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट से पढ़ाई की थी। हालांकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वह एक्टर बनें। संजय ने एक्टिंग की शुरुआत मराठी फिल्म सापला से की थी। उनकी मूवी फ्लॉप हुई तो डिप्रेशन में आ गए। फिर मुंबई छोड़कर पुणे वापस जाना पड़ा। यहां वह खेती करने लगे। कुछ समय बाद वह वापस मुंबई गए और फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। इसके बाद मराठी, गुजराती और हिंदी फिल्में की और फिर रामायण ने उनकी जिंदगी बदल दी।

