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सीता राम चरित अति पावन…, किसने लिखा था ‘रामायण’ का ये गाना? हिंदी में समझिए इसका मतलब

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Ramayana Song: आपने रामानंद सागर की ‘रामायण’ देखी है तो आपने इसका गाना ‘सीता राम चरित अति पावन…’ भी सुना होगा। आइए आपको इस गाने का मतलब बताते हैं।

Ramanand Sagar Ramayana
रामानंद सागर की रामायण की तस्वीर

रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर आ गया है। जब से इसका ट्रेलर आया है तब से ही इस फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैंस इस नए ट्रेलर के बैकग्राउंड में 80 के दशक में आई रामानंद सागर की 'रामायण' का कालजयी भजन 'सीता राम चरित अति पावन' जोड़कर शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रामानंद सागर की 'रामायण' की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन उसके संगीत और भजनों का मुकाबला कर पाना भी नामुमकिन है। आइए जानते हैं कि इस वायरल गाने के बोल किसने लिखे हैं, इसको आवाज किसने दी है और इसका असली मतलब क्या है।

किसने गाया है ये गाना?

'सीता राम चरित अति पावन' रामानंद सागर के 'रामायण' (1987) का शुरुआती गीत है। इसे प्रसिद्ध संगीतकार और गीतकार रवीन्द्र जैन ने लिखा और गाया है। बता दें, रवीन्द्र जैन बचपन से ही अंधे हैं फिर भी उन्होंने अपने करियर में ऐसे-ऐसे गाने लिखे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। साल 2015 में उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था।

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रामायण के गाने के बोल

सीता राम चरित अति पावन

मधुर सरस और अति मन भावन

औ औ पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाये

हिये की प्यास बुझत ना बुझाये

राम सिया राम सिया राम जय जय राम

रामायण सुर तरु की छाया(राम सिया राम सिया राम जय जय राम)

दुःख भय दूर निकट जो आया(राम सिया राम सिया राम जय जय राम)

नाना भाटी राम अवतारा(राम सिया राम सिया राम जय जय राम)

रामायण सात कोटि अपरा

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क्या है इसका मतलब?

सीता राम चरित अति पावन: इसका मतलब ये है कि माता सीता और प्रभु श्री राम का चरित्र और उनकी लीलाएं सबसे अधिक पवित्र और पापों को मिटाने वाली हैं।

मधुर सरस और अति मन भावन: ये कथा बहुत ही मीठी, रस से भरपूर और मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली है।

पुनि पुनि कितनेहू सुने सुनाये, हिय की प्यास भुजत न भुजाये: इस कथा को चाहे जितनी बार भी सुनो या सुनाओ, फिर भी मन नहीं भरता। बार-बार सुनने की लालसा बनी रहती है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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