Ramayana: कौन थीं रामानंद सागर की 'कौशल्या'? 250 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

Ramayana Flashback: आज हम आपको रामानंद सागर की रामायण की कौशल्या के बारे में बता रहे हैं। इस सीरियल में कौशल्या का किरदार मराठी सुपरस्टार एक्ट्रेस ने निभाया था।

रामानंद सागर की रामायण में सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे ही नजर नहीं आए थे। ये टीवी का ऐसा सीरियल था जिसमें गुजराती और मराठी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े चेहरे नजर आए थे। साल 1987 से 1988 के बीच प्रसारित हुए इस सीरियल के हर एक किरदार ने आम जनता के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी थी जो आज भी लोगों के जहन में बसी है। आज हम आपको रामानंद सागर की रामायण की कौशल्या के बारे में बता रहे हैं।

कौन बनी थीं रानी कौशल्या? रानी कौशल्या रामायण का अहम हिस्सा हैं। राजा दशरथ की पहली रानी और भगवान राम की मां कौशल्या का त्याग और सहनशीलता पूरी कथा में एक मजबूत भावनात्मक आधार प्रदान करता है। रानी कौशल्या के इस रूप को रामानंद सागर की कौशल्या ने बखूबी निभाया था। आइए जानते हैं कौन थी रामानंद सागर की कौशल्या?

बाल कलाकार के रूप में की थी करियर की शुरुआत रामानंद सागर की कौशल्या थीं मराठी इंडस्ट्री की सुपरस्टार जयश्री गडकर ने। जयश्री गडकर अपने बचपन के दिनों से कला से जुड़ी रहीं। उन्हें डांस और एक्टिंग का काफी शौक था। जयश्री गडकर ने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी।

1950 में डांसर के तौर पर फिल्म में आई थीं नजर जयश्री गडकर ने साल 1950 में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। एक्ट्रेस साल 2000 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रहीं। मराठी सिनेमा के साथ-साथ जयश्री ने हिंदी सिनेमा में भी काफी काम किया। लेकिन एक्ट्रेस को घर-घर में पहचान रानी कौशल्या का किरदार निभाने के बाद मिली।

'संगत्य ऐका' नाम की फिल्म में निभाई थी मुख्य भूमिका रिपोर्ट्स के मुताबिक, जयश्री गडकर ने तमाशा डांसर के तौर पर फिल्मों में एंट्री की थी। उनका पहला रोल 1955 में वी. शांताराम की फिल्म 'झनक झनक पायल बाजे' में एक ग्रुप डांसर का था, जिसमें संध्या मुख्य अभिनेत्री थीं। इसके बाद जाने-माने मराठी फिल्म निर्देशक दिनकर डी. पाटिल ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म 'दिसतं तसं नसतं' में एक छोटी सी भूमिका ऑफर की। इसके बाद उन्हें 'संगत्य ऐका' नाम की फिल्म में कास्ट किया गया है। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी।

4 दशक में कीं 250 से ज्यादा फिल्में 'संगत्य ऐका' के बाद जयश्री गडकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने लगभग चार दशक के करियर में एक्ट्रेस ने 250 से ज्यादा फिल्में कीं। जब एक्ट्रेस को रामायण में रोल ऑफर हुआ था, उस वक्त जयश्री मराठी सिनेमा का एक बड़ा नाम थीं। एक्टिंग के साथ-साथ जयश्री एक अच्छी डायरेक्टर भी थीं।

एक्ट्रेस के पति भी रामानंद सागर की रामायण का हिस्सा जयश्री गडकर का जन्म 21 फरवरी, 1942 को कर्नाटक के कारवार जिले में सदाशिवगढ़ के पास एक गांव में हुआ था। इसके बाद करीब 5 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थीं। जयश्री गडकर ने साल 1975 में एक्टर बाल धुरी से शादी रचाई। बाल धुरी भी रामानंद सागर की रामायण का हिस्सा थे। उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में राजा दशरथ का किरदार निभाया था। असल जिंदगी के पति-पत्नी ने पर्दे पर भी पति-पत्नी का किरदार निभाया था। राजा दशरथ के रोल को बाल धुरी ने जान फूंक दी थी।