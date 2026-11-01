रामानंद सागर की कैकेयी ने 'कैबरे डांसर' बनकर रखा था बॉलीवुड में कदम, 500 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
Ramayana Kaikeyi: रामानंद सागर की कैकेयी ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत देव आनंद की फिल्म में एक कैबरे डांसर के तौर पर की थी। उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्में की थीं। आइए जानते हैं रामानंद सागर की कैकेयी के बारे में।
नितेश तिवारी की रामायण को रिलीज होने में बस अब चार दिन बाकी हैं। फिल्म में लारा दत्ता कैकेयी की भूमिका निभाएंगी। फिल्म से जब लारा दत्ता का लुक सामने आया तो सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग भी हुई। अब लारा दत्ता फिल्म में कैसी एक्टिंग करती हैं, ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको टीवी की दुनिया की उस कैकेयी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक लोगों के दिल में बसी है।
रामायण में कैकेयी के किरदार की गिनती निगेटिव किरदारों में होती है। भगवान राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी ने ही राजा दशरथ से बात की थी। पद्मा खन्ना ने कैकेयी का किरदार कुछ इस तरह निभाया था कि आम जनता वाकई उनसे नफरत करती थी।
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रामानंद सागर की कैकेयी ने 500 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर की कैकेयी के बारे में। रामानंद सागर की रामायण में कैकेयी का किरदार पद्मा खन्ना ने निभाया था। पद्मा खन्ना ने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्में कीं, लेकिन उन्हें जो पहचान रामायण की कैकेयी के रूप में मिली वो किसी फिल्म से नहीं मिल पाई।
हिंदी के अलावा इन भाषाओं में भी किया काम
पद्मा खन्ना ने अपने करियर में भोजपुरी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो से की थी। वहीं, बॉलीवुड में उन्हें करियर का ब्रेक देव आनंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम से मिला था। इस फिल्म में उन्होंने एक कैबरे डांसर की भूमिका निभाई थी।
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पाकीजा में बनीं मीना कुमारी की बॉडी डबल
उन्होंने लोफर, जाने-ए-बहार और पाकीजा जैसी फिल्मों में भी डांसर के रूप में काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने पाकीजा फिल्म में मीना कुमारी की बॉडी डबल का भी रोल किया गया था। वो फिल्म पाकीजा के ओपनिंग सीक्वेंस और फिल्म के गानों चलो दिलदार चलो और तीर-ए-नजर देखेंगे जैसे गानों में मीना कुमारी की बॉडी डबल बनी थीं।
12 साल की उम्र से कर दी थी स्टेज शोज की शुरुआत
रामानंद सागर की कैकेयी यानी पद्मा खन्ना ने अपनी एक्टिंग से तो अपनी छाप छोड़ी ही, पर क्या आप जानते हैं कि वो एक ट्रेन्ड कथक डांसर भी हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में वाराणसी में पंडित किशन महाराज से कथक की ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद गोपी कृष्ण के साथ आगे की ट्रेनिंग की। 12 साल की उम्र से पद्मा खन्ना ने स्टेज शोज की शुरुआत कर दी थी।
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शादी के बाद अमेरिका चली गईं पद्मा खन्ना
1970 से लेकर साल 1980s की शुरुआत तक पद्मा खन्ना ने इंडस्ट्री में बेमिसाल काम किया। इसके बाद साल 1986 में उन्होंने डायरेक्टर जगदीश एल सिडाना से शादी की और अमेरिका चली गईं। फिल्म 'सौदागर' के सेट पर उनकी मुलाकात निर्देशक जगदीश एल सिडाना से हुई थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। पद्मा ने अमेरिका जाने के बाद 'इंडियनिका डांस एकेडमी' की शुरुआत की और आज उसी को संभाल रही हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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