14 साल की उम्र में हो गई थी रामायण के इस एक्टर की शादी, 17 साल में बने थे पिता, पहचाना?
रामानंद सागर की ‘रामायण’ में एक एक्टर ऐसे थे जो 60 साल के थे। जब रामानंद सागर ने उन्हें दमदार रोल दिया था तब वे खुद दंग रह गए थे और बोले थे, किसी यंग एक्टर को ले लीजिए। आपने इन्हें पहचाना?
रामानंद सागर की 'रामायण' का हर एक किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस शो के कलाकारों को लोगों ने स्क्रीन पर देखकर सचमुच भगवान का दर्जा दे दिया था। इसी शो में एक ऐसे दिग्गज अभिनेता भी शामिल थे, जिनकी कद-काठी और फौलादी शरीर के सामने बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते थे। 6 फीट 2 इंच का कद और 127 किलो के भारी-भरकम शरीर वाले इस अभिनेता ने अपनी जिंदगी में ऐसी-ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं, जो आज भी एक मिसाल हैं।
14 साल की उम्र में की थी शादी
महज 14 साल की उम्र में घरवालों ने उनकी शादी बच्चू कौर से करवा दी थी। उस वक्त वो खुद एक बच्चे थे, लेकिन इस शादी के तीन साल बाद, जब वो सिर्फ 17 साल के हुए, तब वो पिता भी बन गए। शुरुआती दौर में उनकी भारी-भरकम कद-काठी को देखकर एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने से भी कतराती थीं। लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया, जिससे वो दुनियाभर में फेमस हो गए।
रिंग में किया बड़ा धमाका
हम बात कर रहे हैं भारत के पहले इंटरनेशनल रेसलर और सिनेमा के सबसे चहेते 'बजरंग बली' दारा सिंह की। पंजाब के धरमूचक गांव में जन्मे दारा सिंह ने अखाड़े के 500 मुकाबलों में कभी शिकस्त नहीं देखी। उनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने तब माना जब उन्होंने रिंग में 200 किलो वजन वाले मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग को हवा में उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया था। इस हैरतअंगेज कारनामे के बाद उन्हें 'रुस्तम-ए-हिंद' का खिताब मिला।
सेट पर काजू-बादाम खिलाने के लिए रखे थे दो आदमी
बचपन से ही उनका शरीर आम बच्चों से कहीं ज्यादा मजबूत था, तो जाहिर है कि उनकी डाइट भी वैसी ही थी। दारा सिंह की दैनिक डाइट में 2 लीटर दूध, आधा किलो मटन और ढेर सारे सूखे मेवे शामिल थे। शूटिंग के सेट पर तो उन्होंने दो आदमी सिर्फ इसलिए हायर किए हुए थे ताकि वे उन्हें समय-समय पर काजू और बादाम खिला सकें। अखाड़े और स्क्रीन पर वो जितने खूंखार दिखते थे, असल जिंदगी में उतने ही कोमल और मस्तमौला इंसान थे।
जब 60 की उम्र में मिला हनुमान का रोल
80 के दशक में जब रामानंद सागर ‘रामायण’ बनाने पर विचार कर रहे थे तो हनुमान के रोल के लिए हर किसी की जुबान पर दारा सिंह का नाम था। हालांकि, दारा सिंह पहले भी माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीम, भगवान शिव और बजरंग बली का रोल प्ले कर चुके थे, लेकिन इस बार वो खुद हिचकिचा रहे थे।
'सागर साहब, किसी नौजवान को लीजिए, मैं 60 का हूं...'
जब रामानंद सागर ने उन्हें फोन किया तो दारा सिंह ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए हनुमान का रोल करने से मना कर दिया। लेकिन रामानंद सागर अड़ गए और आखिरकार दारा सिंह को ही इस रोल के लिए फाइनल किया गया।
हनुमान बनने के लिए झेलीं ये मुश्किलें
संस्कृत के डायलॉग: दारा सिंह की हिंदी और संस्कृत थोड़ी कमजोर थी। रामायण के ज्यादातर डायलॉग संस्कृत निष्ठ थे इसलिए उनके सभी डायलॉग्स को बाद में एक डबिंग आर्टिस्ट से डब कराए गए थे।
4 घंटे का मेकअप: हनुमान का गेटअप लेने में उन्हें रोज 4 घंटे का लंबा वक्त लगता था।
हनुमान बनने के लिए छोड़ दिया नॉन-वेज
वैसे तो दारा सिंह रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने मांसाहारी खाने का पूरी तरह त्याग कर दिया और शाकाहारी बन गए।
दूसरी शादी
उनकी दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से उनके बेटे विंदू दारा सिंह हैं। विंदू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता इस किरदार में इस कदर डूब चुके थे कि रोज सुबह उठकर एक घंटे तक हनुमान के रोल की प्रैक्टिस करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद भी वह कई बार अपना मेकअप नहीं हटाते थे। समर्पण ऐसा था कि कई बार वह नींद में ही हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे, तब उनकी पत्नी उन्हें जगाकर याद दिलाती थीं कि वह सेट पर नहीं, बल्कि अपने घर पर हैं। 1986 में जब 'रामायण' रिलीज हुई, तो पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि लोग दारा सिंह को सचमुच का भगवान मानकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे।
डॉक्टर्स ने दे दिया था जवाब
7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कम ब्लड फ्लो के कारण उनका ब्रेन डैमेज हो चुका था। 11 जुलाई को डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है और उन्हें घर भेज दिया। अगले ही दिन, 12 जुलाई 2012 को इस महाबली ने अपने परिवार के बीच आखिरी सांस ली। अखाड़े का वो अजेय योद्धा जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन करोड़ों दिलों में अपनी 'हनुमान' की छवि हमेशा के लिए अमर कर गया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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