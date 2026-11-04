रामानंद सागर की रामायण से रिजेक्ट हो गए थे अरुण गोविल, फिर चेहरे के इस भाव ने कर दिया चमत्कार..
रामानंद सागर की रामायण में राम बनने वाले अरुण गोविल को ऑडिशन देखते ही रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर बाद में जब सिलेक्शन हुआ तो एक कमी नजर आई। इस कमी को पूरा करने के लिए एक्टर ने कुछ ऐसा किया कि वो इंसान से भगवान राम दिखने लगे।
रामानंद सागर की रामायण ने टीवी पर इतिहास रच दिया था। उन्होंने एक ऐसा टीवी सीरियल बनाया जिससे देस में रहने वाले लोगों की आस्था उनसे जुड़ गई। इस सीरियल की शुरुआत साल 1987 में हुई थी। अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाकर इसे अमर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान राम के लिए रोल के लिए उनकी कास्टिंग कैसे हुई थी? इस बारे में खुद एक्टर ने बताया था। अरुण ने कहा था कि उन्हें ऑडिशन के तुरंत बाद रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो राम भी बने और इस किरदार से दुनिया भर में मशहूर भी हुई।
अरुण गोविल ने बताया था राम बनने का किस्सा
कुछ साल पहले कपिल शर्मा के शो पर रामायण की स्टारकास्ट, राम बनने वाले अरुण गोविल, सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार अमर करने वाले सुनील लहरी पहुंचे थे। अरुण गोविल से जब पूछा गया कि इस रोल के लिए उनकी कास्टिंग कैसे हुई तो उन्होंने वो जवाब दिया जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तब उन्हें लगा कि उन्हें राम का किरदार निभाना चाहिए। इसलिए वो उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने वहां सिलेक्शन कर रहे लोगों से कहा कि वो राम का रोल करना चाहते हैं। लेकिन उनकी इस बात से कोई राजी नहीं था। उन्हें कहा गया कि वो राम के अलावा भारत या कोई दूसरा किरदार निभा सकते हैं। लेकिन अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम बनने ही आए हैं। इसके बाद उनका ऑडिशन लिया गया।
अरुण गोविल राम के रोल के लुए हो गए थे रिजेक्ट
अरुण गोविल ने बताया कि ऑडिशन देखते हुए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें लगा अब तो बात नहीं बनेगी। वो अपने काम पर वापस लग गए। फिर एक दिन रामानंद सागर का उन्हें फोन आया। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी को उनके जैसा राम नहीं मिला। इसके बाद राम के रोल के लिए वो फाइनल तो हो गए, लेकिन लुक टेस्ट और फोटोज के दौरान वो भगवान जैसे नहीं दिख रहे थे। अरुण गोविल ने बोला फोटोज में वो इंसान जैसे लग रहे थे। ऐसे में ऑडियंस कैसे किरदार को राम मान लेती।
याद आई तारकचंद बडजात्या की बात
एक्टर ने आगे बताया कि उन्हें राजश्री प्रोडक्शन से फिल्मों में कदम रखा था। करियर के शुरुआती समय में राजश्री प्रोडक्शन के मालिक तारकचंद बडजात्या ने उनसे कहा था कि उनकी स्माइल अच्छी है। कभी इस स्माइल का वो इस्तेमाल जरूर करें। तो उस दिन रामायण के फोटोशूट के दिन अरुण गोविल को वो बात याद आई। और उन्होंने बस फोटोज के दौरान स्माइल कर दी। उनकी उस स्माइल में ऐसा जादू था कि अरुण गोविल इंसान से भगवान जैसे दिखने लगे।
कैलकुलेटिव थी राम की स्माइल
एक्टर ने इसी बातचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने हर सीन में अलग तरह की स्माइल दी थी। जब राम के रूप को भगवान जैसा दिखाना था तो वो अलग स्माइल थी, और जब उन्हें चेहरे पर गुस्से, दुख के एक्सप्रेशन लाने थे तब भी वो स्माइल के साथ करते थे। एक्टर के मुताबिक ये एक कैलकुलेटिव फैसला था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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