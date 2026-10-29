रामायण: जब सेट पर रामानंद सागर को पीटने के लिए डंडा लेकर पहुंच गए थे दो कलाकार; 'इतना मुझे किसी ने नहीं सताया'

रामानंद सागर की उत्तर रामायण में लव-कुश का किरदार स्वप्निल जोशी और मयूरेश क्षेत्रमाड़े ने निभाया था। एक इंटरव्यू में रामानंद सागर ने बताया था कि उन्हें सेट पर लव-कुश बहुत परेशान करते थे।

रामानंद सागर की रामायण का एक हिस्सा लव-कुश की कहानी भी दिखाता है। इस कहानी में स्वप्निल जोशी (लव) और मयूरेश क्षेत्रमाड़े (कुश) ने लव-कुश का किरदार निभाया था। पर क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर को उनके लव-कुश कैसे मिले थे और उन्हें इन दो एक्टर्स को डायरेक्ट करने में काफी मुश्किलें भी हो रही थीं।

इन दो आर्टिस्ट्स ने रामानंद सागर को खूब सताया था दूरदर्शन के एक पुराने इंटरव्यू में रामानंद सागर ने बताया कि उन्हें इन दोनों बच्चों ने सेट पर इतना सताया कि उन्हें कभी भी किसी आर्टिस्ट ने इतना नहीं सताया था। लव-कुश सेट पर आकर काम करने से ही मना कर देते थे। इसके बाद रामानंद सागर ने प्लान बनाया और तरकीब से उन बच्चों से काम करवाया।

जब शूट करने से बच्चों ने कर दिया था मना रामानंद सागर ने अपने इंटरव्यू में बताया था, "उनका ये आलम था कि मेकअप करके आ जाते थे बस। कुछ पता नहीं। अचानक हमने कैमरा ऑन किया, लाइट ऑन कीं और वो अचानक कहते थे कि हम काम नहीं करेंगे। बस, इतना कहकर वो चले जाते थे। तो एक-डेढ़ दिन तो ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने जिंदगी में कभी सेट पर...वैसे भी मैं गुस्सा करता नहीं तो किसी को डांटा नहीं, फटकारा नहीं। हमने सबने मिकलकर एक प्लान बनाया। दूसरे दिन मैंने अपने सेट पर दो असिस्टेंट्स को डंडे से खूब पीटा। मारते-मारते टेबल तोड़ दी मैंने। अब वो थोड़ा संभल गए। उन्हें लगा ये तो बहुत सख्त आदमी है। उनकी मां ने भी कहा कि पापा जी मारेंगे। तो वो मान गए। दो-चार घंटे उन्होंने काम किया।"

सेट पर रामानंद सागर को पीटने के लिए पहुंचे थे लव-कुश उन्होंने आगे बताया, "रात में जाने उन्हें क्या समझ आया, अगले दिन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाकर दो डंडे वो भी लेकर आ गए। मैंने अपने जासूस और दूत भेजे पता करने के लिए डंडे लेकर क्यों आए हैं। उन्होंने कहा- कल इसने सेट पर किसी को बहुत मारा था, हमें अगर कुछ करेंगे तो हम डंडे लेकर जा रहे हैं, आज हम उनको दिखा देंगे। ये बात मेरे तक पहुंची, तो मैंने कहा ये तो बड़ी इज्जत का सवाल हो गया, क्योंकि आर्टिस्ट सामने से डंडा लेकर आ रहा है।"

कैसे एक सांप बना रामानंद सागर का हथियार? रामानंद सागर की जब ये तरकीब फेल हुई तो उन्होंने सांप को अपना हथियार बना लिया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि सेट पर उस दिन सांप के साथ सीन शूट होना था। उन बच्चों के सामने गलती से सांप की टोकरी खुल गई। सांप जैसे ही बच्चों को दिखा, वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। बस इसी के बाद रामानंद सागर को पता चल गया कि उन बच्चों से काम कैसे करवाना है। उन्होंने कहा कि सांप का डर दिखाकर उन्होंने बच्चों से शूट करवायाऔर डर की वजह से बच्चे भी रामानंद सागर की बात मानने लगे थे।