'सलमान भाई तो चप्पल फेंक कर मारेंगे', राखी सावंत बोलीं- बिग बॉस में 200 करोड़…

संक्षेप: राखी सावंत ने बताया कि वो अपना म्यूजिक वीडियो प्रमोट करने के लिए बिग बॉस 19 के मंच पर जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो 200 करोड़ की साड़ी पहनकर बिग बॉस के मंच पर जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके किसिंग सीन्स पर सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा।

राखी सावंत और सलमान खान का बॉन्ड काफी मजबूत है। राखी सावंत कई अलग-अलग मंच पर बात चुकी हैं कि सलमान खान ने उनकी काफी मदद की है। अब राखी सावंत अपने नए म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस 19 के मंच पर जाएंगी। राखी सावंत ने इस वीडियो में बोल्ड और किसिंग सीन्स दिए हैं। राखी सावंत ने कहा कि अगर सलमान खान ने ये किसिंग सीन्स देखें तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे।

सलमान के साथ बॉन्ड पर क्या बोलीं राखी सावंत हिंदी रश में राखी सावंत से सलमान खान के बॉन्ड को लेकर सवाल हुआ। राखी सावंत ने कहा कि भगवान के बाद उनके लिए सलमान खान ही हैं। सलमान ने उनकी बहुत मदद की है। इसके बाद राखी सावंत से पूछा गया कि सलमान खान तो किसिंग सीन्स पसंद नहीं करते हैं। तो वो म्यूजिक वीडियो देखकर क्या कहेंगे।

वो तो चप्पल फेंक कर मारेंगे इस सवाल पर राखी सावंत ने कहा, वो तो डांटेंगे, "सलमान भाई तो चप्पल फेंक कर मारेंगे। सलमान भाई अगर ये गाना देख भी लिए गलती से तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे। राखी ने कहा कि डर तो बहुत लग रहा है।"