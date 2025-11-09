Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीRakhi Sawant Bigg Boss 19 Offer says will target tanya mittal uski saree mein aag laga dungi
राखी बोलीं बिग बॉस में तान्या मित्तल को करेंगी टारगेट; उसकी साड़ियों में आग लगा दूंगी

राखी बोलीं बिग बॉस में तान्या मित्तल को करेंगी टारगेट; उसकी साड़ियों में आग लगा दूंगी

संक्षेप: बिग बॉस में कई बार नजर आ चुकीं राखी सावंत ने इस साल के सीजन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब बिग बॉस को जरूरत होगी, वो उन्हें शो में डाल देंगे। राखी ने कहा कि अगर वो अंदर गईं तो वो तान्या को टारगेट करेंगी। 

Sun, 9 Nov 2025 01:57 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस में जाने के लिए फेमस राखी सावंत ने सीजन 19 को लेकर बात की। राखी सावंत से पूछा गया कि क्या वो इस बार का बिग बॉस देख रही हैं? इसके बाद राखी सावंत से तान्या मित्तल को लेकर सवाल हुआ। राखी सावंत ने साफ किया कि वो अगर घर के अंदर जाएंगी तो सबसे ज्यादा समस्या तान्या मित्तल को होगी। उन्होंने कहा कि वो 1000 साड़ियां लेकर बिग बॉस के घर में जाएंगी। उन्होंने कहा जब बिग बॉस को जरूरत होगी वो उन्हें शो में डाल देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राखी के पास है बिग बॉस का ऑफर?

बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में राखी सावंत ने कहा कि वो अभी मुंबई से दुबई, दुबई से मुंबई कर रही हैं। उन्हें बिग बॉस का ऑफर भी आया है। उन्होंने कहा कि अभी मीका का गाना आया तो मीका गया, शहनाज की फिल्म आई तो वो गई और नेहा कक्कड़ का गाना आया तो वो भी गईं। राखी ने कहा कि उन्होंने बिग बॉस टीम से कहा कि आप सबको बुला रहे हो, मुझे डेट देकर भी नहीं बुला रहे हो। राखी ने कहा कि उन्हें बिग बॉस मेकर्स ने कहा कि हम आपको सही टाइम पर बुला लेंगे।

राखी बोलीं- उसकी साड़ियों में आग लगा दूंगी

राखी सावंत से पूछा गया कि अगर उन्हें इस बार शो में डाला जाएगा तो उनका सबसे बड़ा टारगेट कौन होगा? इसपर राखी सावंत ने तान्या मित्तल का नाम लिया। राखी सावंत ने कहा, ये 600 साड़ी लेकर आई हैं न, कौन सी…तान्या मित्तल…आग लगा दूंगी इनकी 600 साड़ी में। ये 600 साड़ी लेकर गई है, मैं 1000 साड़ी लेकर जाउंगी।

राखी सावंत ने कहा कि जैसे ही वो बिग बॉस के घर में कदम रखेंगी सबसे ज्यादा पसीना तान्या मित्तल का छूटेगा। राखी ने कहा कि तान्या उन्हें पूरा कॉपी करती हैं। उन्होंने कहा कि तान्या फेंकू है। वो बहुत फेंकती है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Rakhi Sawant

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।