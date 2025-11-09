राखी बोलीं बिग बॉस में तान्या मित्तल को करेंगी टारगेट; उसकी साड़ियों में आग लगा दूंगी

संक्षेप: बिग बॉस में कई बार नजर आ चुकीं राखी सावंत ने इस साल के सीजन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब बिग बॉस को जरूरत होगी, वो उन्हें शो में डाल देंगे। राखी ने कहा कि अगर वो अंदर गईं तो वो तान्या को टारगेट करेंगी।

बिग बॉस में जाने के लिए फेमस राखी सावंत ने सीजन 19 को लेकर बात की। राखी सावंत से पूछा गया कि क्या वो इस बार का बिग बॉस देख रही हैं? इसके बाद राखी सावंत से तान्या मित्तल को लेकर सवाल हुआ। राखी सावंत ने साफ किया कि वो अगर घर के अंदर जाएंगी तो सबसे ज्यादा समस्या तान्या मित्तल को होगी। उन्होंने कहा कि वो 1000 साड़ियां लेकर बिग बॉस के घर में जाएंगी। उन्होंने कहा जब बिग बॉस को जरूरत होगी वो उन्हें शो में डाल देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राखी के पास है बिग बॉस का ऑफर? बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में राखी सावंत ने कहा कि वो अभी मुंबई से दुबई, दुबई से मुंबई कर रही हैं। उन्हें बिग बॉस का ऑफर भी आया है। उन्होंने कहा कि अभी मीका का गाना आया तो मीका गया, शहनाज की फिल्म आई तो वो गई और नेहा कक्कड़ का गाना आया तो वो भी गईं। राखी ने कहा कि उन्होंने बिग बॉस टीम से कहा कि आप सबको बुला रहे हो, मुझे डेट देकर भी नहीं बुला रहे हो। राखी ने कहा कि उन्हें बिग बॉस मेकर्स ने कहा कि हम आपको सही टाइम पर बुला लेंगे।

राखी बोलीं- उसकी साड़ियों में आग लगा दूंगी राखी सावंत से पूछा गया कि अगर उन्हें इस बार शो में डाला जाएगा तो उनका सबसे बड़ा टारगेट कौन होगा? इसपर राखी सावंत ने तान्या मित्तल का नाम लिया। राखी सावंत ने कहा, ये 600 साड़ी लेकर आई हैं न, कौन सी…तान्या मित्तल…आग लगा दूंगी इनकी 600 साड़ी में। ये 600 साड़ी लेकर गई है, मैं 1000 साड़ी लेकर जाउंगी।