'इसलिए ही तो उसको लिया गया', राखी ने बताया क्यों बिग बॉस के घर में हैं तान्या मित्तल?

संक्षेप: बिग बॉस में कई बार नजर आ चुकीं राखी सावंत ने इस साल के सीजन को लेकर बात की। राखी सावंत ने बताया कि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन हैं। साथ ही, उन्होंने इस साल की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक तान्या मित्तल के बारे में भी बात की।

बिग बॉस के एक से ज्यादा सीजन्स का हिस्सा रह चुकीं राखी सावंत ने इस साल के सीजन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि इस साल उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन हैं। राखी सावंत ने इस साल की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक तान्या मित्तल के बारे में भी बात की। राखी सावंत ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं था इस बार, इसलिए मेकर्स तान्या मित्तल को घर में लेकर आए हैं।

कौन हैं राखी सावंत के फेवरेट कंटेस्टेंट्स हिंदी रश के साथ खास बातचीत में राखी सावंत से जब उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुनिका सदानंद और अमाल मलिक का खेल पसंद आ रहा है। इसके बाद राखी सावंत से तान्या मित्तल के बारे में सवाल हुआ।

तान्या के बारे में क्या बोलीं राखी सावंत तान्या मित्तल के बारे में बात करते हुए राखी सावंत ने कहा कि तान्या मित्तल अपना खेल खेल रही हैं। वो अच्छा है। राखी ने आगे कहा कि वो अंदर जाकर तान्या का घमंड तोड़ेंगी। राखी ने कहा कि वो महंगे जेवर पहनकर जाएंगी।