'इसलिए ही तो उसको लिया गया', राखी ने बताया क्यों बिग बॉस के घर में हैं तान्या मित्तल?

संक्षेप: बिग बॉस में कई बार नजर आ चुकीं राखी सावंत ने इस साल के सीजन को लेकर बात की। राखी सावंत ने बताया कि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन हैं। साथ ही, उन्होंने इस साल की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक तान्या मित्तल के बारे में भी बात की। 

Sat, 25 Oct 2025 04:28 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस के एक से ज्यादा सीजन्स का हिस्सा रह चुकीं राखी सावंत ने इस साल के सीजन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि इस साल उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन हैं। राखी सावंत ने इस साल की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक तान्या मित्तल के बारे में भी बात की। राखी सावंत ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं था इस बार, इसलिए मेकर्स तान्या मित्तल को घर में लेकर आए हैं।

कौन हैं राखी सावंत के फेवरेट कंटेस्टेंट्स

हिंदी रश के साथ खास बातचीत में राखी सावंत से जब उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुनिका सदानंद और अमाल मलिक का खेल पसंद आ रहा है। इसके बाद राखी सावंत से तान्या मित्तल के बारे में सवाल हुआ।

तान्या के बारे में क्या बोलीं राखी सावंत

तान्या मित्तल के बारे में बात करते हुए राखी सावंत ने कहा कि तान्या मित्तल अपना खेल खेल रही हैं। वो अच्छा है। राखी ने आगे कहा कि वो अंदर जाकर तान्या का घमंड तोड़ेंगी। राखी ने कहा कि वो महंगे जेवर पहनकर जाएंगी।

राखी को घर में डालना चाहते थे मेकर्स

राखी से पूछा गया कि क्यों तान्या की तुलना उनसे की जा रही है? इसपर राखी ने कहा, “मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए ही तो उसको लिया गया है। बिग बॉस में डालने वाले थे, लेकिन मुझे यहां कि पुलिस ढूंढ रही है, मैं नहीं आ पाई। लास्ट टाइम भी बिग बॉस में मुझे डालना चाह रहे थे। तीन साल से मुझे मेकर्स ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं बिग बॉस में जाती, पुलिस आकर मुझे जेल में डाल देती।”

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
