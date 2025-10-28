भड़के राजकुमार राव, बोले- अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह…

भड़के राजकुमार राव, बोले- अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह…
संक्षेप: मनीषा गोस्वामी की आत्महत्या की घटना के बाद बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि अब ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई 23 वर्षीय मनीषा गोस्वामी की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। शादी के महज 10 महीने बाद दहेज उत्पीड़न से तंग आकर इस युवती ने अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने पति आशुतोष गोस्वामी, उनके भाई और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया।
इस दर्दनाक घटना पर अभिनेता राजकुमार राव ने भी दुख और गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने मंगलवार (28 अक्टूबर) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मनीषा का वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “बहुत ही दुखद खबर। अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह दहेज प्रथा को खत्म करें। एक-दूसरे को इस कुप्रथा से बचने के लिए प्रेरित करें। दहेज को ‘ना’ कहें।”
मनीषा ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था, “मैं अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी हूं और मेरे पिता अकेले कमाने वाले हैं। मैं ससुराल वालों के अत्याचार से थक चुकी हूं।” उसने बताया था कि उसके पति ने दो बार बिना किसी कारण उस पर हमला किया और उसकी सास ने भी उसका साथ नहीं दिया था। मनीषा ने कहा था, “मेरी शादी को 10 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे 10 दिन की भी खुशी नहीं मिली।”
घटना के बाद मनीषा के पिता ने डीडी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया और न्याय की मांग की। पुलिस ने पति, ससुराल पक्ष और आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। टीम अब मनीषा के मोबाइल फोन और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।
