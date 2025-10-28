Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीRajkummar Rao reacts to 23 year old Raipur woman suicide case over alleged dowry harassment
भड़के राजकुमार राव, बोले- अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह…

भड़के राजकुमार राव, बोले- अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह…

संक्षेप: मनीषा गोस्वामी की आत्महत्या की घटना के बाद बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि अब ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए।

Tue, 28 Oct 2025 09:29 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई 23 वर्षीय मनीषा गोस्वामी की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। शादी के महज 10 महीने बाद दहेज उत्पीड़न से तंग आकर इस युवती ने अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने पति आशुतोष गोस्वामी, उनके भाई और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया।

इस दर्दनाक घटना पर अभिनेता राजकुमार राव ने भी दुख और गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने मंगलवार (28 अक्टूबर) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मनीषा का वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “बहुत ही दुखद खबर। अब समय आ गया है कि हम अपने देश में इस भयावह दहेज प्रथा को खत्म करें। एक-दूसरे को इस कुप्रथा से बचने के लिए प्रेरित करें। दहेज को ‘ना’ कहें।”

मनीषा ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था, “मैं अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी हूं और मेरे पिता अकेले कमाने वाले हैं। मैं ससुराल वालों के अत्याचार से थक चुकी हूं।” उसने बताया था कि उसके पति ने दो बार बिना किसी कारण उस पर हमला किया और उसकी सास ने भी उसका साथ नहीं दिया था। मनीषा ने कहा था, “मेरी शादी को 10 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे 10 दिन की भी खुशी नहीं मिली।”

घटना के बाद मनीषा के पिता ने डीडी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया और न्याय की मांग की। पुलिस ने पति, ससुराल पक्ष और आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। टीम अब मनीषा के मोबाइल फोन और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Rajkummar Rao

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।