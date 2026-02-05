प्रिंस नरूला ने रजत दलाल से मांगी माफी, कहा- सॉरी, जानें दोनों के बीच ‘द 50’ में क्या हुआ

संक्षेप: Rajat Dalal vs Prince Narula: ‘द 50’ में प्रिंस नरूला और रजत दलाल बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं। शो के चौथे दिन टास्क के दौरान दोनों की लड़ाई हो गई और थोड़ी देर बाद मामला शांत भी हो गया।

‘द 50’ में प्रिंस नरूला ने रजत दलाल से माफी मांगी। दरअसल, ‘द 50’ के चौथे दिन गेम मास्टर 'लायन' ने पजल सॉल्व करने का एक टास्क दिया। घर में बचे 47 कंटेस्टेंट्स में से केवल 20 को ही इसमें हिस्सा लेना था। प्रिंस नरूला लगातार सबको सलाह दे रहे थे कि टीम बनाकर खेलें और सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजें जो सही जवाब दे सकें। बार-बार प्रिंस की टोका-टाकी से रजत दलाल का पारा चढ़ गया। जब लवकेश कटारिया टास्क के लिए जा रहे थे, तब रजत ने जानबूझकर प्रिंस का नाम आगे बढ़ा दिया।

"जितने शो तूने किए नहीं, उतने मैंने जीते हैं" प्रिंस टास्क करने गए, लेकिन हार गए। उन्होंने गेम मास्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि उनका 'जनरल नॉलेज' अच्छा नहीं है इसलिए वो टास्क नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी रजत के ग्रुप ने उन्हें जबरदस्ती भेजा। गुस्से में प्रिंस ने रजत को 'फट्टू' तक कह दिया। यह सुनते ही रजत भड़क गए और महल के अंदर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। प्रिंस ने अपनी सीनियॉरिटी का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया, "जितने शोज तूने किए नहीं हैं, मैंने उनसे ज्यादा जीते हैं।"