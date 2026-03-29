रजत दलाल ने गुपचुप रचाई शादी, दुल्हन संग शेयर की फोटोज, मुनव्वर बोले- कार स्पीड कंट्रोल करने वाली आ गई
Rajat Dalal Wedding: द 50 में नजर आए रजत दलाल ने फैंस को सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपने जीवन के नए पहलु की शुरुआत की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी शादी की तस्वीरें देख फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।
द 50 और बिग बॉस जैसे शोज में नजर आए फिटनेस इंफ्लुएंसर रजत दलाल ने रविवार को अपने फैंस को सरप्राइज दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करके हर किसी को हैरान कर दिया है। रजत दलाल के फैंस उनकी शादी को लेकर काफी उत्साहित हैं और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। फैंस के साथ-साथ सिलेब्स भी रजत दलाल को बधाई दे रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने कमेंट करके लिखा- गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने वाली आ गई है।
रजत दलाल ने कुल चार तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ रजत दलाल ने कैप्शन में लिखा- जीवन के एक नए पहलू की शुरुवात। रजत दलाल ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें बैकड्रॉप में पहाड़ और नदी नजर आ रही है। रजत दलाल अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। रजत दलाल ने शादी में व्हाइट रंग की हैवी शेरवानी और पगड़ी पहनी। वहीं, रजत दलाल की दुल्हन ने शादी में लाल रंग का लहंगा पहना।
रजत दलाल को दोस्तों ने दी शादी की बधाई
रजत दलाल की इन तस्वीरों पर फैंस से लेकर सिलेब्स तक ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजू ने लिखा- बहुत-बहुत मुबारक मेरे भाई। मुनव्वर फारूकी ने लिखा- कार स्पीड कंट्रोल करने वाली आ गई। बहुत मुबारक मेरे भाई और भाभी को। एक ने लिखा- कशिश कपूर ने तस्वीरों पर हैरानी जताते हुए लिखा- आपने शादी कर ली। वाह। बधाई हो।
फैंस ने भी रजत दलाल को बधाई
फैंस ने भी रजत दलाल को बधाई दी है। एक यूजर ने लिखा- क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं? आशा करता हूं ये सच हो। एक ने लिखा- सीक्रेट मिशन भाई का….बधाई हो। एक ने लिखा- गुस्सा कंट्रोल करने वाली आ गई। आप दोनों को बधाई। एक ने लिखा- ये क्या हो गया। बधाई हो आपको भाई। बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट इमोजी बनाकर रजत दलाल को शादी की बधाई दी।
द 50 में चाहत पांडे से जोड़ा गया था रजत दलाल का नाम
रजत दलाल का नाम कई बार विवादों में आ चुका है। विवादों के बीच रजत दलाल ने बिग बॉस में हिस्सा लिया था। शो में रजत दलाल को उनके गुस्से और शायरी करने के अंदाज के लिए जाना गया। बिग बॉस के बाद रजत दलाल को कलर्स के रियलिटी शो द 50 में देखा गया।द 50 में रजत दलाल का नाम टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे से जोड़ा गया था। हालांकि, रजत दलाल ने गुपचुप शादी रचाकर फैंस को हैरान कर दिया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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