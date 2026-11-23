'लोग तुम पर थूकेंगे...',रजत दलाल ने अविनाश मिश्रा को दी ईशा सिंह से दूर रहने की वॉर्निंग, कहा- 'मैं तेरा काला चिट्ठा खोल
'बिग बॉस 18' के फाइनलिस्ट रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रजत दलाल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अविनाश को जमकर खरी-खोटी सुनाई।
रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' के एक्स कंटेस्टेंट्स अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह इन दिनों अपने कथित ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते दिनों ईशा और अविनाश के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के कथित ब्रेकअप और धोखा देने के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब 'बिग बॉस 18' के फाइनलिस्ट रजत दलाल आए हैं। उन्होंने अविनाश को ईशा से दूर रहने की चेतावनी दी है।
अविनाश पर फूटा रजत का गुस्सा
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फिटनेस ट्रेनर 'बिग बॉस 18' के फाइनलिस्ट रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रजत दलाल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अविनाश को जमकर खरी-खोटी सुनाई। रजत ईशा सिंह को अपनी छोटी बहन मानते हैं। ऐसे में अनिवान की हरकतों पर उन्हें काफी गुस्सा आ रहा है। रजत ने कहा कि ईशा डाले न डाले मैं तेरा सारा काला चिट्ठा खोल दूंगा। एक-एक लड़की के नाम के साथ। इसलिए सुधर जा।
पहले उसकी सच्चाई पता कर लें और उसके बाद ही पोस्ट करें
दरअसल, हाल ही में अविनाश मिश्रा एक क्लब में नजर आए। इस दौरान अविनाश क्लब में 'बेवफा निकली है तू' गाना गाते नजर आए थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने इसे ईशा से जोड़ना शुरू कर दिया। यही नहीं, फैंस इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स करते दिख रहे हैं साथ ही इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी वीडियो के सामने आने के बाद से ही रजत दलाल खुद को रोक नहीं पाए। वीडियो में रजत कहते हैं, 'मेरी सोशल मीडिया पेज चलाने वालों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आप कुछ भी पोस्ट करें, तो पहले उसकी सच्चाई पता कर लें और उसके बाद ही पोस्ट करें।'
ऐसी चीजें पोस्ट मत करो कि लोग तुम पर थूकें
इसके बाद रजत ने अविनाश पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, 'मैंने उसे चार बार प्यार से समझाया है कि ईशा से दूर रहो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया। तुम अपना काम करते रहो और हमसे दूर रहो। अब वह क्लब में गाना गा रहा है 'बेवफा निकली है तू'। आखिर कौन-सा प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हो? क्या यह दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत शरीफ हो और तुम्हारे साथ गलत हुआ है? भाई, सुधर जाओ। ऐसी चीजें पोस्ट मत करो कि लोग तुम पर थूकें।
मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ईशा से दूर रहो
रजत ने आगे कहा, 'इतने मासूम और स्वीट मत बनो। यहां कोई डेंजरस स्टंट नहीं चल रहे हैं। ये कोई खतरों के खिलाड़ी शो नहीं है। यहां तुम्हें सेफ्टी नहीं मिलेगी। सब कुछ चला जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ईशा से दूर रहो। अपनी इस तरह की हरकतें बंद करो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। तुमने जो करना था, कर लिया। अब हमसे दूर रहो।'
पहले पता करें कि क्या सच है क्या झूठ
साथ ही रजत ने मीडिया से भी रिक्वेस्ट की है कि वह किसी भी पोस्ट को जिम्मेदारी से करें। पहले देखकर पता करें कि क्या सच है और क्या झूठ। किसी से गलती हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन आप खबर बनाकर डाल देते हैं। कोई और स्टंट कर रहा है, तो किसी दूसरे का नाम क्यों डाल रहे हैं? अपने वीडियो के आखिर में रजत ने कहा, 'मैं इतनी कोशिश करता हूं कि शांत रहूं, प्यार से रहूं और पीस में रहूं। लेकिन कोई न कोई आकर उड़ता तीर ले लेता है।' रजत का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स अपनी राय देते नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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