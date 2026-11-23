'बिग बॉस 18' के फाइनलिस्ट रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रजत दलाल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अविनाश को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' के एक्स कंटेस्टेंट्स अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह इन दिनों अपने कथित ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते दिनों ईशा और अविनाश के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के कथित ब्रेकअप और धोखा देने के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब 'बिग बॉस 18' के फाइनलिस्ट रजत दलाल आए हैं। उन्होंने अविनाश को ईशा से दूर रहने की चेतावनी दी है।

अविनाश पर फूटा रजत का गुस्सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फिटनेस ट्रेनर 'बिग बॉस 18' के फाइनलिस्ट रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रजत दलाल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अविनाश को जमकर खरी-खोटी सुनाई। रजत ईशा सिंह को अपनी छोटी बहन मानते हैं। ऐसे में अनिवान की हरकतों पर उन्हें काफी गुस्सा आ रहा है। रजत ने कहा कि ईशा डाले न डाले मैं तेरा सारा काला चिट्ठा खोल दूंगा। एक-एक लड़की के नाम के साथ। इसलिए सुधर जा।

पहले उसकी सच्चाई पता कर लें और उसके बाद ही पोस्ट करें दरअसल, हाल ही में अविनाश मिश्रा एक क्लब में नजर आए। इस दौरान अविनाश क्लब में 'बेवफा निकली है तू' गाना गाते नजर आए थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने इसे ईशा से जोड़ना शुरू कर दिया। यही नहीं, फैंस इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स करते दिख रहे हैं साथ ही इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी वीडियो के सामने आने के बाद से ही रजत दलाल खुद को रोक नहीं पाए। वीडियो में रजत कहते हैं, 'मेरी सोशल मीडिया पेज चलाने वालों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आप कुछ भी पोस्ट करें, तो पहले उसकी सच्चाई पता कर लें और उसके बाद ही पोस्ट करें।'

ऐसी चीजें पोस्ट मत करो कि लोग तुम पर थूकें इसके बाद रजत ने अविनाश पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, 'मैंने उसे चार बार प्यार से समझाया है कि ईशा से दूर रहो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया। तुम अपना काम करते रहो और हमसे दूर रहो। अब वह क्लब में गाना गा रहा है 'बेवफा निकली है तू'। आखिर कौन-सा प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हो? क्या यह दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत शरीफ हो और तुम्हारे साथ गलत हुआ है? भाई, सुधर जाओ। ऐसी चीजें पोस्ट मत करो कि लोग तुम पर थूकें।

मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ईशा से दूर रहो रजत ने आगे कहा, 'इतने मासूम और स्वीट मत बनो। यहां कोई डेंजरस स्टंट नहीं चल रहे हैं। ये कोई खतरों के खिलाड़ी शो नहीं है। यहां तुम्हें सेफ्टी नहीं मिलेगी। सब कुछ चला जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ईशा से दूर रहो। अपनी इस तरह की हरकतें बंद करो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। तुमने जो करना था, कर लिया। अब हमसे दूर रहो।'