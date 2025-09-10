rajan shahi tells people advised him not to cast Gaurav Khanna as anuj in anupamaa calling him jinxed गौरव खन्ना को लोगों ने मनहूस बताकर अनुपमा में ना लेने की दी थी सलाह, राजन शाही ने बताई कहानी, Tv Hindi News - Hindustan
गौरव खन्ना को लोगों ने मनहूस बताकर अनुपमा में ना लेने की दी थी सलाह, राजन शाही ने बताई कहानी

गौरव खन्ना इस वक्त बिग बॉस 19 का हिस्सा हैं। इससे पहले वह सिलेब्रिटी मास्टरशेफ जीत चुके हैं। हालांकि लोग उन्हें आज भी अनुज के रूप में याद रखते हैं। प्रोड्यूसर राजन शाही ने बताया है कि कैसे गौरव को ये रोल मिला था।

Wed, 10 Sep 2025 09:54 AM
अनुपमा शो गौरव खन्ना को काफी रीच मिली। उनके किरदार को लोगों ने पसंद किया और उन्होंने घर-घर अपनी जगह बनाई। अब प्रोड्यूसर राजन शाही ने उनकी कास्टिंग से जुड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी बताई है। राजन ने बताया कि लोगों ने मना किया था कि अनुज के रोल में गौरव को ना लें क्योंकि उनके पिछले शो नहीं चले और वह मनहूस हैं। हालांकि राजन ने ठान लिया था और उनको कास्ट किया।

अनुज के लिए चेहरे की थी तलाश

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में राजन शाही ने बताया कि वह इंडस्ट्री में अनुज के लिए परफेक्ट फेस नहीं खोज पा रहे थे। उस वक्त उनकी बेटी न्यूयॉर्क में एक कोर्स के लिए जा रही थी। वह उसके साथ थे। उनकी बेटी डायरेक्टली जा सकती थी लेकिन वह सर्बिया में क्वॉरंटीन के लिए रुकी। पूरे रास्ते राजन शाही ये सोचते रहे कि अनुज का रोल कौन करेगा तभी उन्हें गौरव खन्ना की प्रोफाइल दिखी। उन्हें याद आया कि गौरव कई साल से उन्हें अप्रोच रहे थे और उनको लगा कि वह रोल के लिए परफेक्ट हैं।

लोगों ने बताया था मनहूस

राजन ने बताया,'कई लोग जिनमें कुछ सिलेब्रिटीज भी शामिल थे, उन्होंने बताया कि गौरव का शो नहीं चलता है, वह मनहूस हैं। जब कोई ऐसा कहता है तो मैं चिढ़ जाता हूं। शुरुआत में अपने बारे में भी ऐसी चीजें सुनी थीं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। '

3 साल का था कॉन्ट्रैक्ट

राजन बताते हैं, 'मैंने अपनी टीम को गौरव खन्ना को कॉन्टैंक्ट करने के लिए कहा, वह उस वक्त वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। मैंने गौरव को तभी फाइनल कर लिया लेकिन उनसे कहा कि टेस्ट करूंगा कि वह जमेंगे या नहीं इसके बाद एक तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। कभी-कभी वह बोलते हैं कि उनका शो में बस कैमियो (गेस्ट रोल) था लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं उनके साथ तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करता? मैंने उनसे यह भी कहा था कि ये गारंटी नहीं दे सकता कि वह शो में कितना लंबे समय तक रहेंगे क्योंकि ये शो के ट्रैक पर निर्भर करेगा।'

एयरपोर्ट पर फाइनल हुई बात

इसके बाद गौरव का लुक टेस्ट हुआ। शूट के दो दिन पहले उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई गई। राजन ने बताया कि उन्होंने गौरव खन्ना का ऑडिशन नहीं लिया बल्कि सर्बिया एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर से कहानी सुनाई। ट्रांजिट के वक्त ही पैसे वगैरह डिसकस हुए। राजन और गौरव शूट शुरू होने के तीन महीने बाद मिले।

