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राजा चौधरी का दावा- श्वेता तिवारी का कसौटी जिंदगी की एक्टर ‘सीजेन खान’ के साथ था अफेयर, बोले- मैंने खुद देखा कि दोनों…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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श्वेता तिवारी को लेकर उनके एक्स पति राजा चौधरी ने शॉकिंग दावे किए हैं जिसे सुनकर एक्ट्रेस के फैंस भी हैरान हो जाएंगे। राजा का दावा है कि श्वेता का सीजेन खान के साथ अफेयर था।

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राजा चौधरी का दावा श्वेता और सीजान का था अफेयर

श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी थे। दोनों ने कुछ समय के रिलेशन के बाद शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा चली नहीं और बहुत ही बुरे तरीके से यह रिश्ता खत्म हुआ। दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। यहां तक कि बात पुलिस तक पहुंच गई थी। खैर अब राजा ने एक बार फिर श्वेता को लेकर बात की और दावा किया है कि एक्ट्रेस का कसौटी जिंदगी की के अपने को-स्टार सीजेन खान के साथ अफेयर था।

राजा का दावा- श्वेता और सीजेन का था अफेयर

राजा ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में कहा, ‘श्वेता का सीजेन के साथ अफेयर था, वैसे सिर्फ सीजेन नहीं उनका हर किसी के साथ अफेयर था। मैंने जो देखा था उस समय वो प्रूफ था। वह उसके साथ काम करती थीं, उसके घर रहती थीं। हमारे कॉमन फ्रेंड ने बताया था कि श्वेता, सीजेन के साथ उनके घर आती थीं। यहां तक कि सीजेन ने तक मुझे कहा था कि हां हम रिलेशनशिप में है, तेरे में हिम्मत है तो आजा मेरे घर। मैंने कहा मैं क्या तुझसे लड़ाई करूंगा। मेरे ही सिक्के में दिक्कत है तो क्या करूं। श्वेता ने हालांकि कभी इस बात को नहीं मानी।’

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सीजेन ने खुद किया था कन्फर्म

राजा ने कहा, ‘मैंने सीजेन से कहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों हमारे परिवार को खराब कर रहे हो तो उसने कहा कि क्या परिवार। वह तेरे साथ थी ही नहीं। तुम सिर्फ उसके अनपेड बॉय हो। वह मुझे बोलती थीं कि शूट पर जा रही हूं, लेकिन अगले दिन न्यूजपेपर में आता था कि तुम दिल्ली में किसी शोरूम का इनऑग्रेशन कर रहे हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो।’

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राजा बोले मैंने खुद देखा अपनी आंखों से

राजा से फिर पूछा गया कि क्या उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था तो वह बोले, 'मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। श्वेता ने मुझे कहा मैं शूटिंग के लिए जा रही हूं। उसकी गाड़ी में मेरा कुछ सामान रखा था तो मैं सेट पर गया। लेकिन आधे घंटे बाद वह उसकी गाड़ी में आ रही थीं आधे घंटे की शूटिंग के बाद और उसकी गाड़ी पीछे से आ रही थी। उन्होंने फिर कहा कि डबिंग के लिए गई थी, मैंने डबिंग वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह यहां आई नहीं तो पता चलता सीजेन के साथ हैं। वह बोलती नहीं थीं कि उनके साथ हूं। वह हमेशा झूठ बोलती थीं।'

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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