राहुल वैद्य ने बिग बॉस 19 के सिर्फ इन 2 कंटेस्टेंट्स को बताया रियल, कहा- बाकी सब बालक हैं

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 14’ के रनरअप राहुल वैद्य अक्सर बिग बॉस के बारे में बात करते रहते हैं। वह लोगों को बताते हैं कि उन्हें कौन रियल लग रहा है और कौन नहीं। इस बार भी उन्होंने यही किया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:16 AM
‘बिग बॉस’ लवर्स जहां 19वें सीजन के कंटेस्टेंट्स को समझने और पसंद-नापसंद तय करने में जुटे हैं, वहीं शो के पुराने और पॉपुलर चेहरे राहुल वैद्य ने एक बड़ा बयान देकर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। ‘बिग बॉस 14’ के रनरअप और जाने-माने सिंगर राहुल वैद्य अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया है कि इस सीजन में उन्हें सिर्फ दो ही कंटेस्टेंट्स रियल लग रहे हैं।

राहुल ने ‘बिग बॉस 19’ को कहा किंडरगार्टन

राहुल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘बिग बॉस 19’ से जुड़ी दो पोस्ट शेयर कीं। पहली स्टोरी में उन्होंने लिखा– “इस बार का बिग बॉस 19 किंडरगार्टन (बच्चों का प्ले स्कूल) लग रहा है।” इसके बाद दूसरी स्टोरी में राहुल ने सीधे-सीधे दो नामों का खुलासा किया और लिखा, “बसीर अली और कुनिका जी (कुनिका सदानंद) ही दो रियल और वर्थ इट कंटेस्टेंट्स लग हैं! बाकी सब ‘बालक’ हैं...।”

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

राहुल वैद्य के इस बयान के बाद ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर खूब चर्चा हो रही है। कई यूजर्स उनकी राय से सहमत दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बसीर और कुनिका सच में दमदार खिलाड़ी हैं। वहीं, कुछ फैंस का कहना है कि राहुल ने बाकी कंटेस्टेंट्स को “बालक” कहकर थोड़ा ज्यादा ही कर दिया।

राहुल की राय क्यों अहम है?

राहुल वैद्य ‘बिग बॉस 14’ के दौरान अपनी सिंगिंग, गेमप्लान और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से घर-घर में पहचान बना चुके हैं। शो के फैंस मानते हैं कि राहुल को गेम की अच्छी समझ है। यही वजह है कि उनके इस बयान ने सीजन 19 की ऑडियंस के बीच नई बहस छेड़ दी है।

