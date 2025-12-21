Hindustan Hindi News
प्रियंका चोपड़ा को चांद दिखाने बादलों के ऊपर ले गए थे निक जोनस, मुझे अपने प्लेन में...

प्रियंका चोपड़ा को चांद दिखाने बादलों के ऊपर ले गए थे निक जोनस, मुझे अपने प्लेन में...

संक्षेप:

Priyanka Chopra Viral Video: प्रियंका चोपड़ा द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन में मेहमान बनकर पहुंचेंगी। शो की एक क्लिप वायरल हो रहा है। इस क्लिप में प्रियंका अपनी और निक से जुड़ी करवाचौथ की एक रोमांटिक कहानी सुनाती नजर आ रही हैं। 

Dec 21, 2025 09:23 am IST
द ग्रेट इंडियन कपिल शो का चौथी सीजन नेटफ्लिक्स पर जल्द शुरू होगा। शो में प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनकर पहुंचेंगी। शो को शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा का सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा से अपनी और निक जोनस से जुड़ा एक रोमांटिक करवाचौथ का किस्सा सुनाती हैं।

निक जोनस को पसंद है प्रियंका चोपड़ा

वायरल वीडियो में प्रियंका चोपड़ा कहती हैं कि उनके पति निक जोनस को करवाचौथ बहुत पसंद है। उनका फेवरेट हॉलीडे है वो। प्रियंका ने कहा कि उन लोगों ने बहुत अजीब-अजीब जगह पर चांद को ढूंढने की कोशिश की है। यहां क्लिक करके देखें वीडियो

जब बादलों में प्रियंका ने खोला करवाचौथ का व्रत

प्रियंका चोपड़ा ने बताया, "एक बार वो दोनों किसी स्टेडियम थे। स्टेडियम में शो हो रहा था। बादल छा गए थे, बारिश आनेवाली थी…औद 60-70 हजार लोग, वो शो कर रहे हैं। 10 बज गए, 11 बज गए…ये बहुत रोमांटिक चीज है…वो मुझे अपने प्लेन में बिठाकर ऊपर ले गए और वहां पर मैंने व्रत खोला।"

प्रियंका चोपड़ा और कपिल शर्मा की शरारत

इसके बाद कपिल शर्मा प्रियंका से शरारती ढंग से पूछते हैं कि हवा में सिर्फ व्रत ही खोला। इसपर प्रियंका भी मजाकिया अंदाज में जवाब देती हैं- मिठाई भी खाई। अर्चान पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू कपिल और प्रियंका की बात पर ठहाके मारते नजर आए।

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स

ये वीडियो रेडिट पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अमीर लोगों का प्यार, इनके लिए खुश। एक ने लिखा- बादलों से ऊंची उड़ान अपनी। एक तीसरे यूजर ने लिखा- अमीर लोगों की चीज

