प्रिंस नरूला के साथ बिगड़ गए थे रिश्ते, पत्नी युविका बोलीं- सब भगवान भरोसे छोड़ दिया था

Sun, 26 Oct 2025 05:20 PM Harshita Pandey
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को लेकर कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं है। दोनों के अलग होने की चर्चा भी हुई थी। हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब युविका चौधरी ने माना कि एक वक्त आया था जब उनके रिश्ते में एक गलतफहमी हो गई थी। युविका ने माना कि उस गलतफहमी की वजह से उनके रिश्ते में कड़वाहट भी आ गई थी।

सुनीता के व्लॉग में नजर आईं युविका

सुनीता आहूजा के लेटेस्ट व्लॉग में युविका चौधरी उनके साथ नजर आईं। युविका और सुनीता के साथ मंदिर जाती दिखीं। दोनों व्लॉग में इस बारे में बात करती नजर आईं कि कैसे नजर लगने से चीजों पर बुरा असल होता है। इसी दौरान युविका ने कहा कि उनके और प्रिंस के रिश्ते को भी नजर लग गई थी।

बुरी नजर पर क्या बोलीं सुनीता

सुनीता ने कहा, “मुझे पता चल जाता है कि किसकी बुरी नजर है या किसने मेरे ऊपर या मेरे बच्चों या मेरे परिवार पर काला जादू किया है। मुझे हमेशा एहसास हो जाता है। कुछ लोग परिवार में हैं और कुछ लोग बाहर हैं जिनकी बुरी नजर होती है। आज मैं और गोविंदा इंडस्ट्री में सबसे अच्छे कपल हैं, हर किसी को ये पता है। हमने बहुत सारा काम साथ में किया है, और अक्सर परिवार ही होता है जिसकी बुरी नजर लगती है जब वो अपने बच्चों और पत्नी की सुनता है। मैं हमेशा अपने परिवार को दोष देती हूं क्योंकि वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते हैं।”

प्रिंस और युविका के रिश्ते को लग गई थी नजर

इसके बाद सुनीता ने कहा कि उन्होंने सुना था कि प्रिंस और उनकी शादी में भी परेशानी आई थी। इसपर युविका ने कहा कि वो बुरी नजर थी। युविका ने कहा, “वो बुरी नजर थी। जब आप बहुत ज्यादा लोगों की नजर में आ जाते हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है।” उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के भरोसे चीजों को छोड़ दिया था। वो आध्यातमिक हो गई थीं और खुद को प्यार करने लगी थीं जिसकी वजह से वो उन समस्याओं से बाहर आ पाईं।

युविका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो भी कोई घर तोड़ने की कोशिश करता है, भगवान उसे सजा देंगे और उन्हें देख लेंगे।"

