Video: प्रिंस नरूला vs रजत दलाल, ‘द 50’ में हुई दोनों की लड़ाई, सामने आया नया प्रोमो

संक्षेप: Prince Narula vs Rajat Dalal: कलर्स टीवी के नए रिएलिटी शो 'द 50' के प्रोमो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। शो में प्रिंस नरूला और रजत दलाल के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली है।

जियो हॉटस्टार के नए रियलिटी शो ‘द 50’ के लेटेस्ट प्रोमो में प्रिंस नरूला और रजत दलाल की लड़ाई देखने को मिली। प्रिंस और रजत के बीच तीखी बहस देखते ही देखते हाथापाई की कगार पर पहुंच गई। बहस के दौरान प्रिंस नरूला ने रजत दलाल से कहा, ‘जितने शोज तुने किए नहीं हैं, उतने मैं जीतकर आया हूं।’ रजत दलाल भड़क गए। उन्होंने कहा, ‘देख भाई…सीधी बात इतनी है…यहां गर्मी मत दिखाइयो।’ प्रिसं ने कहा, ‘मुझे भी मत दिखाइयो।’ इसके बाद दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक-दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए।

प्रिंस नरूला ने कितने शोज जीते हैं? प्रिंस नरूला को ‘रिएलिटी शोज का किंग’ कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बैक-टू-बैक 4 बड़े रिएलिटी शोज- ‘रोडीज X2’, ‘स्पिल्ट्सविला 8’, ‘बिग बॉस 9’ और ‘नच बलिए 9’ जीते हैं।। इसके अलावा, वे रोडीज में कई सालों तक 'गैंग लीडर' की भूमिका में भी रहे हैं।

रजत दलाल ने कितने शोज किए हैं? रजत दलाल इंटरनेशनल पावरलिफ्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। रिएलिटी शो की दुनिया में रजत नए हैं। उन्होंने हाल ही में ‘बिग बॉस 18’ में हिस्सा लिया था, जहां वे फाइनलिस्ट रहे। ‘द 50’ उनका दूसरा बड़ा रिएलिटी शो है।

द 50 के कंटेस्टेंट्स इंडस्ट्री में कितना समय हुआ है? फॉलोअर्स कितने शोज किए और जीत हैं? प्रिंस नरूला (Prince Narula) साल 2014 से (लगभग 12 साल) इंस्टाग्राम पर करीब 4.8 मिलियन फॉलोअर्स प्रिंस ने रोडीज X2, स्पिल्ट्सविला 8, बिग बॉस 9, और नच बलिए 9 जीते हैं। रजत दलाल (Rajat Dalal) साल 2017 से फिटनेस और सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में (लगभग 8-9 साल) इंस्टाग्राम पर करीब 4.6 मिलियन फॉलोअर्स 'द 50' उनका दूसरा रिएलिटी शो है। इससे पहले वह ‘बिग बॉस 18’ में नजर आए थे।

कितनी है दोनों की फैन फॉलोइंग? सोशल मीडिया पर रजत दलाल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 4.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं प्रिंस नरूला की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है और इंस्टाग्राम पर उनके करीब 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं।