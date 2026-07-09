1 दिन में 18 टैबलेट्स लेता था…प्रिंस नरूला बोले- मैंने और युविका ने तो अलग होने तक का सोच लिया था
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को कुछ समय पहले तक अपनी शादी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। इतना ही नहीं प्रिंस ने अब बताया कि आखिर क्या दिक्कत आ गई थी उन्हें।
प्रिंस नरूला कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। पत्नी युविका चौधरी के साथ रिलेशन में तनाव की खबरें काफी समय से आ रही थीं, हालांकि दोनों ने इन खबरों को गलत बताया है और क्लीयर किया कि दोनों के बीच सब ठीक है। अब प्रिंस ने अपनी लाइफ के मुश्किल दिनों के बारे में बात की और बताया कि कैसे इससे उनकी शादी में भी दिक्कत आई थी।
1 दिन में लेता था 18 टैबलेट्स
अपने हेल्थ स्ट्रगल के बारे में बताते हुए प्रिंस ने नेहा धूपिया के शो डबल डेट में कहा, ‘एक समय ऐसा था जब मैं एक दिन में 18 टैबलेट्स लेता था। मुझे पल्पिटेशन्स होते थे, रात में डर लगता था, वजन बढ़ गया था और भी कई मेडिकल दिक्कतें थी। वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था।’
म्यूजिक से मिली मदद
प्रिंस ने बताया कि कैसे ऐसे समय में म्यूजिक ने उन्हें कम्फर्ट दिया। वह बोले, ‘म्यूजिक ने मेरी बहुत मदद की। म्यूजिक से मुझे शांति मिली जब मैं स्ट्रगल कर रहा था।’
युविका को दिया क्रेडिट
प्रिंस ने आगे युविका को क्रेडिट दिया ऐसे मुश्किल समय में उनका सहारा बनने के लिए। वह बोले, जब चीजें काफी मुश्किल भरी थीं तब वह मेरे साथ खड़ी रही हैं।
अलग होने तक का सोच लिया था
प्रिंस ने फिर शादी में आए अपने मुश्किल दिनों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि चीजें इतनी मुश्किल भरी हो गई थीं कि उन्होंने अलग होने तक का सोच लिया था। वह बोले थे, ना तो युविका गलत थीं और ना मैं। हम दोनों बस सही हेडस्पेस में नहीं थे।
प्रिंस ने बताया कि उनकी बेटी के जन्म ने फिर उनकी लाइफ और रिलेशन में जान डाली। उन्होंने कहा कि पैरेंट्स बनने के बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आए और फिर मिलकर उन्होंने चीजें ठीक करीं।
बेबी होने के बाद लाइफ संभली
प्रिंस बोले, ‘बेबी होने के बाद हमारी लाइफ पूरी बदल गई। अब हम लड़ते भी नहीं हैं एक-दूसरे के साथ और अगर लड़ें भी तो हम बस अपनी बेटी को देखकर सब ठीक कर देते हैं।’
प्रिंस के बारे में बता दें कि वह रिएलिटी शोज के स्टार रहे हैं। उन्होंने कई रिएलिटी शोज जीते हैं जिसमें एमटीवी रोडीज 12, एमटीवी स्प्लिटिसविला 8, बिग बॉस 9 और नच बलिए 9 शामिल है। रिएल्टी शोज के अलावा वह बढ़ो बहू जैसे शो में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह नागिन 3 में भी नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।