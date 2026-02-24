प्रिंस नरूला पर रजत दलाल ने लगाया मां की झूठी कसम खाने का आरोप, वह बोले- शो के एंड तक...
प्रिंस नरूला और रजत दलाल के बीच द 50 शो में काफी विवाद होते रहते हैं। रजत ने प्रिंस पर झूठी मां कसम खाने का आरोप लगाया था। अब प्रिंस ने रजत को अपना जवाब दिया है।
द 50 शो जबसे शुरू हुआ है तबसे ही काफी चर्चा में है। शो में कई पॉपुलर सेलेब्स भी आए थे जिसमें प्रिंस नरूला, रजत दलाल, मिस्टर फैजू, निक्की तंबोली, शिव ठाकरे, उर्वशी ढ़ोलकिया, रिद्धि डोगरा, करण पटेल समेत कई सेलेब्स हैं। शो में काफी हंगामे और लड़ाई भी होती हैं। अब हाल ही में प्रिंस और रजत के बीच विवाद हुआ। रजत ने प्रिंस को टारगेट करते हुए क्रिप्टिक पोस्ट भी किया था जिस पर प्रिंस का अब रिएक्शन आया है।
रजत ने क्या कहा
रजत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रिंस पर इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए लिखा था, ‘जब खाने को इतना कुछ है धरती पर तो झूठी मां कसम क्यों खानी?’
अब प्रिंस ने इस पर सफाई देते हुए वीडियो शेयर किया और रजत के दावे को गलत बताया कि उन्होंने झूठी कसम खाई। इसके अलावा उन्होंने रजत को करारा जवाब भी दिया है। वीडियो में प्रिंस और रजत की बातचीत का वीडियो है जिसमें वह अपना सच बता रहे हैं।
प्रिंस ने क्या दी सफाई
वीडियो के साथ प्रिंस ने लिखा, ‘हमें अपनी मां से प्यार है बहुत और इतना हम गिरे हुए नहीं है कि कसम झूठी खालें। शो के एंड तक पता लग जाएगा कौन कितना सच्चा है और रही बात कसम की तो झूठी हम कसम खाते नहीं क्योंकि शो से निकलने का डर हमें कभी था ही नहीं। इसके अलावा माइक के बिना हमारी क्या बात हुई थी ये तू अच्छे से जानता है। लोगों को कितना और पागल बनाओगे। इतने ही सच्चे थे तो मुंह क्यों नहीं खुला।’
लोगों के रिएक्शन
प्रिंस के इस पोस्ट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि प्रिंस सही है, उस पार्ट को इतना फास्ट दिखाया था कि लोग समझ नहीं पाए। एक ने लिखा कि प्रिंस किंग है। वहीं एक ने लिखा कि मेरी मां ने कहा कि प्रिंस ने मां कसम खाई है तो वह सच बोल रहा है।
खैर देखते हैं कि प्रिंस के इस दावे पर अब रजत क्या रिएक्ट करते हैं।
रजत ने खुद को कहा समिकरण किंग
बता दें कि हाल के एपिसोड में मोनालिसा को एक्जिट का ऑर्डर दिया जाता है। इस पर रजत ने वीडियो अपलोड किया जिसमें वह बोलते हैं कुछ भी धुमा के, कैसे भी करके, कहीं ना कहीं ऐसा घुमा दूंगा कि मोनालिसा ही 1-2 दिन में फिर बाहर जाएगी। इसके बाद लायल मोनालिसा को एग्जिट का ऑर्डर देता है। इसके बाद रजत खुद को समिकरण किंग बोलते हैं।
