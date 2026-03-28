प्रिंस नरूला ने विराट कोहली से की खुद की तुलना, ट्रोल्स बोले- भाई उनका नाम मत खराब कर
द 50 में नजर आए प्रिंस नरूला ने हाल ही में बताया कि क्यों उन्होंने गेम का फिनाले नहीं खेला। उन्होंने खुद को रियलिटी शोज का विराट कोहली भी बताया। खुद को विराट कोहली बताने पर प्रिंस नरूला ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं।
प्रिंस नरूला ने रियलिटी शोज से अपनी पहचान बनाई और आज भी वो रोडीज का अहम हिस्सा हैं।प्रिंस नरूला ने हाल ही में द 50 में भी हिस्सा लिया था। शो में प्रिंस नरूला टिकट टू फिनाले भी जीत लिया था, लेकिन उन्होंने अपना टिकट शिव ठाकरे को दे दिया था। शो के अंदर प्रिंस नरूला की रजत दलाल और अदन शेख के साथ काफी अनबन भी रही। अब प्रिंस नरूला ने एक मीडिया हाउस से अपनी द 50 की जर्नी को लेकर बात की। उन्होंने खुद को रियलिटी शोज का विराट कोहली बताया। खुद को विराट कोहली बताने पर प्रिंस ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं।
प्रिंस ने खुद की विराट कोहली से की तुलना
प्रिंस नरूला का खुद को विराट कोहली कहने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रिंस कहते हैं- कितनों को लगता है, रजत अदनान और को लगता है कि हम एक जैसे हैं। हम एक जैसे नहीं हैं, मैं अपनी कभी तारीफ नहीं करता हूं, पर मैं अपनी यहां तारीफ कर रहा हूं, मैं इस फील्ड का विराट कोहली हूं (रियलिटी शोज)। मैं अगर जीतना चाहता, मेरी तरह के प्लेयर आए होते जहां, मेरी तरह सीनियर होते, मैं उनके साथ कम्पीट करता।
अपनी जर्नी पर क्या बोले प्रिंस नरूला
प्रिंस ने आगे कहा, “जहां पर मैं अपने बच्चों को साथ लेकर गया हूं, जिनको मैंने खेलना सिखाया है रोडीज में, मैं उनके साथ कम्पीट नहीं करूंगा। एक मेंटोर के तौर पर मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे बच्चे जीतें। मैं अपने टाइम पर जीत चुका हूं, मैं अपने आपको साबित कर चुका हूं, दुनिया के सबसे मुश्किल शोज, चाहे वो बिग बॉस हो, रोडीज हो, वो सारे जीत कर मैं बैठ चुका हूं। मुझे तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी गेम है, मैं अपने तरीके से खेलूंगा।”
प्रिंस नरूला के वीडियो पर क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स
हालांकि, प्रिंस नरूला का खुद को विराट कोहली बुलाना उन्हें महंगा पड़ा है। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- बातें ऐसी बोलो कि लोग गाली देने पर मजबूर हो जाएं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- खुद की तुलना भी देखो विराट कोहली से कर रहा है। एक ने लिखा- भाई खुद की विराट कोहली से तुलना करके उनका नाम क्यों खराब कर रहे हो। एक ने लिखा- विराट कोहली तो नहीं, बाबर आजम तू जरूर है भाई। बहुत सारे यूजर्स नें लाफिंग इमोजी बनाकर प्रिंस नरूला के सोशल मीडिया वीडियो पर रिएक्ट किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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