'झगड़े होते रहते हैं लेकिन...', 'द 50' शो में एंट्री के बीच प्रिंस नरूला ने युविका से अलग होने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

संक्षेप:

प्रिंस इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। बीते साल यानी 2025 में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के अलग होने की अफवाहों ने फैंस को हैरान कर दिया था।

Jan 25, 2026 01:22 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 9' फेम प्रिंस नरूला हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रिंस और युविका चौधरी की मुलाकात इसी शो के जरिए हुई थी। इसी दौरान दोनों एक-दूसरे के दोस्त बने और उनमें प्यार हुआ। बाद में दोनों ने 12 अक्टूबर, 2018 में शादी कर अपने रिश्ते को नाम दिया। प्रिंस इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। बीते साल यानी 2025 में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के अलग होने की अफवाहों ने फैंस को हैरान कर दिया था। ऐसे में अब प्रिंस ने अलग होने की खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है।

'हर पति-पत्नी की लाइफ में एक मुश्किल समय आता है'

प्रिंस नरूला ने जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बात करते हुए प्रिंस नरूला ने इन अफवाहों पर पूरी तरह से चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, 'हर पति-पत्नी की लाइफ में एक मुश्किल समय आता है। ठीक ऐसा ही मेरे और युविका के जीवन में भी हुआ। हम दोनों ने एक साथ वीडियो पोस्ट किया, जिसका लोगों ने गलत अर्थ निकाला। मैंने तो बस अपनी फीलिंग शेयर की थी। हम बहुत समझदार हैं। हम दोनों चाहते तो उस समय सफाई दे सकते थे।'

झगड़े हम सभी में होते हैं

प्रिंस नरूला ने बात चीत में आगे कहा, 'हमने कभी भी अलग होने के बारे में बात नहीं की थी और हम इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। हमारे पैरेंट्स के बीच भी झगड़े होते रहते हैं। हम सभी अपने माता-पिता और भाई-बहनों से झगड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनसे अलग हो जाएंगे। इसलिए पति-पत्नी के बीच झगड़ा होना नॉर्मल बात है।' प्रिंस से पहले युविका ने एक बयान जारी कर इन अटकलों को खारिज कर दिया था। बता दें प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को जल्द ही साथ में 'द 50' शो में देखा जाएगा।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
