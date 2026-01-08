प्रिंस नरूला को दिल्ली मस्जिद मामले में किया गया गिरफ्तार? बिग बॉस विनर ने खुद बताया वायरल वीडियो का सच

संक्षेप: बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि प्रिंस को दिल्ली में मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुए भारी बवाल के मामले में अरेस्ट किया गया है। अब प्रिंस ने खुद इस वायरल वीडियो का सच बताया है।

सुबह से सोशल मीडिया पर प्रिंस नरूला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही प्रिंस के फैंस काफी टेंशन में हैं। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर हुए एक्शन से मचे बवाल के मामले में प्रिंस नरूला को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, अब प्रिंस ने खुद बताया है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी शूट का वीडियो है।

वायरल हो रहा था प्रिंस का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रिंस का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि प्रिंस को पुलिस अपने साथ ले जा रही है। वहीं, आसपास लोग कैमरा लेकर खड़े हैं। प्रिंस वीडियो में काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि प्रिंस को दिल्ली में मस्जिद के पास हुई अवैध निर्माण हटाने की वजह से हुए बवाल के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, प्रिंस ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है।

प्रिंस नरूला ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई टेली चक्कर के साथ खास बातचीत में प्रिंस ने साफ किया कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, “मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। ये एक ब्रैंड शूट का हिस्सा है।” प्रिंस की ओर से आए इस बयान के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है।

प्रिंस नरूला की बात करें तो उन्हें रियलिटी टीवी स्टार के नाम से भी उनके फैंस जानते हैं। प्रिंस नरूला रोडीज, स्पलिट्सविला और बिग बॉस के विनर रह चुके हैं। प्रिंस नरूला कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुके हैं। इसी के साथ प्रिंस हर साल रोडीज का हिस्सा होते हैं। प्रिंस रोडीज में गैंगलीडर की भूमिका में नजर आते हैं।