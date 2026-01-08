Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीPrince Narula Arrested delhi mosque vandalism case bigg boss winner reacts to viral video says it was a brand shoot
प्रिंस नरूला को दिल्ली मस्जिद मामले में किया गया गिरफ्तार? बिग बॉस विनर ने खुद बताया वायरल वीडियो का सच

प्रिंस नरूला को दिल्ली मस्जिद मामले में किया गया गिरफ्तार? बिग बॉस विनर ने खुद बताया वायरल वीडियो का सच

संक्षेप:

बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि प्रिंस को दिल्ली में मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुए भारी बवाल के मामले में अरेस्ट किया गया है। अब प्रिंस ने खुद इस वायरल वीडियो का सच बताया है। 

Jan 08, 2026 05:55 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुबह से सोशल मीडिया पर प्रिंस नरूला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही प्रिंस के फैंस काफी टेंशन में हैं। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर हुए एक्शन से मचे बवाल के मामले में प्रिंस नरूला को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, अब प्रिंस ने खुद बताया है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी शूट का वीडियो है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वायरल हो रहा था प्रिंस का वीडियो

सोशल मीडिया पर प्रिंस का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि प्रिंस को पुलिस अपने साथ ले जा रही है। वहीं, आसपास लोग कैमरा लेकर खड़े हैं। प्रिंस वीडियो में काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि प्रिंस को दिल्ली में मस्जिद के पास हुई अवैध निर्माण हटाने की वजह से हुए बवाल के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, प्रिंस ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है।

प्रिंस नरूला ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई

टेली चक्कर के साथ खास बातचीत में प्रिंस ने साफ किया कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, “मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। ये एक ब्रैंड शूट का हिस्सा है।” प्रिंस की ओर से आए इस बयान के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है।

प्रिंस नरूला की बात करें तो उन्हें रियलिटी टीवी स्टार के नाम से भी उनके फैंस जानते हैं। प्रिंस नरूला रोडीज, स्पलिट्सविला और बिग बॉस के विनर रह चुके हैं। प्रिंस नरूला कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुके हैं। इसी के साथ प्रिंस हर साल रोडीज का हिस्सा होते हैं। प्रिंस रोडीज में गैंगलीडर की भूमिका में नजर आते हैं।

क्या है दिल्ली मस्जिद वाला मामला?

बता दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान मंगलवार देर रात करीब एक बजे भारी बवाल हुआ था। कुछ असमाजिक तत्वों ने मौके पर तैनात पुलिस बल पर पथराव किया था और बेरिकोड तोड़ते हुए पुलिस से उलझ गए थे। इसमें एसएचओ समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Prince Narula

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।