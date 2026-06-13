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370 बिरयानी विवाद के बाद प्रणित मोरे का पहला वीडियो, बोले- ये नफरत मैं डिजर्व करता हूं

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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370 रुपये बिरयानी पर विवाद बढ़ने के बाद अब प्रणित मोरे ने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया है। प्रणित ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। साथ ही, उन्होंने बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था। 

370 बिरयानी विवाद के बाद प्रणित मोरे का पहला वीडियो, बोले- ये नफरत मैं डिजर्व करता हूं

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से प्रणित मोरे के शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है 370 रुपये बिरयानी विवाद का। इस पूरे विवाद के शुरू होने के बाद से अब प्रणित मोरे ने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने वीडियो में सबसे माफी मांगी है। प्रणित मोरे काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। प्रणित ने कहा कि उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं, वो अधिकारियों के साथ पूरी तरह से को-ऑपरेट कर रहे हैं।

विवाद के बाद प्रणित मोरे का पहला वीडियो

प्रणित मोरे ने वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रणित ने कहा, "ये बात मुझे काफी टाइम से करनी थी, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नफरत मैं डिजर्व करता हूं। क्योंकि जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था, तो उस लड़के ने कुछ अश्लील बातें बोलीं, लेकिन सब लोग उसपर हंस रहे थे। मैं भी बह गया और मुझसे जजमेंट लेने में गलती हो गई। मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है।"

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प्रणित बोले- मैं स्टैंड ले सकता था

प्रणित ने आगे कहा, “ मैं चाहता तो मैं उसे वहीं पर रोक सकता था, स्टैंड ले सकता था। मैं वो नहीं कर पाया, मैंने उसे प्लेटफॉर्म दिया जिस वजह से ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गईं। जिन लोगों को इस वजह से चोट पहुंची, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। जो भी लीगल चीजें मेरे खिलाफ हो रही हैं, उन सब के साथ मैं को-ऑपरेट कर रहा हूं। आप सब मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, मैं बेहतर इंसान बनकर दिखाउंगा। मेरे लिए भी एक सीख थी। मैं अपने ऊपर और अपने कंटेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूं। ये चीज आप आगे मेरे कंटेंट में भी देख पाओगे।”

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प्रणित को मिला किश्वर और कुनिका का साथ

प्रणित मोरे के इस वीडियो पर सेलेब्स के रिएक्शन आए हैं। किश्वर मर्चेंट ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मुझे यकीन है कि लोग आपको माफ कर देंगे। बस आगे से अपने कंटेंट और क्राउडवर्क को लेकर बहुत ध्यान रखिएगा। मजबूत रहिए। बिग बॉस में प्रणित के साथ नजर आईं कुनिका सदानंद ने भी वीडियो पर कमेंट किया है। उन्होंने लिखा- हर कोई गलती करता है, लेकिन हर किसी में अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं होती है। प्रणित आप एक अच्छे लड़के हैं, सही वैल्यूज के साथ, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि रोस्टिंग और क्राउड वर्क में लोग बह जाते हैं, खासकर एंटरटेनर के तौर पर जब आप देखते हैं कि दर्शक हंस रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। आशा करती हूं कि लोग आपको माफ कर देंगे।

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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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