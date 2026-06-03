प्रणित मोरे के शो पर महिला पर आपत्तिजनक कमेंट, बवाल बढ़ा तो मांगी माफी; लिखा- इंसान हूं, सीख रहा हूं
प्रणित मोरे के कॉमेडी शो पर महिलाओं के लिए वल्गर कमेंट पर जमकर ट्रोलिंग हुई। अब प्रणित ने अपने इंस्टाग्राम पर इस मुद्दे पर अपनी सफाई पेश की है और माफी मांगी है।
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और कॉमेडियन प्रणित मोरे ने अपने एक शो की क्लिप पर माफी मांगी है। दरअसल उनके एक शो में दर्शक ने महिलाओं पर भद्दा कमेंट किया। इस पर प्रणित भी हंसने लगे। प्रणित की ट्रोलिंग शुरू हो गई इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा पोस्ट डालकर माफी मांगी है। प्रणित ने लिखा है कि दर्शक ने जो कमेंट किया मेरी सोच वैसी नहीं है। प्रणित ने वो वीडियो सारे प्लैटफॉर्म से भी हटा दिया है।
मुझे हंसना नहीं चाहिए था
प्रणित ने लिखा है, 'मुझे रीसेंट क्राउडवर्क क्लिप पर क्रिटिसिजम दिखाई दिया। दर्शकों में बैठे सदस्य का कमेंट जैसी मेरी सोच नहीं है। अगर पीछे जाकर सोचता हूं तो लगता है कि मुझे उस रिमार्क पर हंसने के बजाय, टोक देना चाहिए था। मेरी तरफ से यह तय करने में गलती हुई। लाइव क्राउडवर्क में अक्सर रियलटाइम में रिएक्ट करना होता है लेकिन यह बहाना नहीं है। मैं फीडबैक सीरियसली लेता हूं और आगे ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं इसका और ध्यान रखूंगा।'
प्रणित ने मांगी माफी
प्रणित आगे लिखते हैं, 'हमने सारे प्लैटफॉर्म्स से वीडियो हटा दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह के विचारों को लोग सामान्य समझें या बढ़ावा मिले। जिन लोगों ने सम्मान के साथ इस पर आपत्ति जताई मैं उन सबकी तारीफ करता हूं। जो भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। मैं इंसान हूं और दूसरों की तरह, मैं लगातार सीख रहा हूं। अगर कुछ गलत हो जाए और लोग इस पर कुछ कहें तो मैं छोटा नहीं हो जाता बल्कि इससे ग्रो होता हूं। मैं मानता हूं कि मैं इससे और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। मैं ध्यान रखूंगा कि अनजाने में कभी ऐसे विचारों को सपोर्ट या नॉर्मलाइज ना कर दूं।'
क्या था क्लिप में
प्रणित का क्राउडवर्क शो था। इसमें वह दर्शकों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच ऑडियंस में से एक शख्स ने आपत्तिजनक बात बोली। वह बोलता है कि उसने एक महिला को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई और बाद में जब उसने घर छोड़ने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह उस पर खर्च किए गए पैसे वसूल तो जरूर करेगा। दर्शक के ऐसा बोलने पर प्रणित हंसने लगे और बोले पीक गुड़गांव कॉन्टेंट। यह क्लिप वायरल हुई तो प्रणित को ट्रोल किया गया है।
हो रही थी जमकर ट्रोलिंग
प्रणित ने भले ही वीडियो डिलीट कर दिया हो। इसे कई लोगों ने शेयर किया है। कई इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाकर प्रणित को खरी-खोटी सुनाई। लोग उस बताने वाले को ट्रोल कर रहे थे साथ में जो भी इस डेटिंग स्टोरी पर हंसा, सबको ट्रोल किया गया। बता दें कि क्राउडवर्क अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी शो होता है जिसमें कॉमेडियन और दर्शकों के बीच बातचीत होती है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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