पत्नी संग विवाद के बीच धनश्री वर्मा के लिए खास तोहफा लेकर गए पवन सिंह, बोले- इसके साथ…

संक्षेप: भोजपुरी स्टार पवन सिंह पिछले कुछ दिनों से पत्नी के साथ विवाद को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस बीच अब वह राइज एंड फॉल के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने धनश्री वर्मा को स्पेशल गिफ्ट दिया।

राइज एंड फॉल शो को काफी पसंद किया गया है और इस शो का फिनाले भी हो गया है जिसके विनर हैं अर्जुन बिजलानी। ग्रैंड फिनाले के कई मोमेंट्स थे जो दर्शकों को पसंद आए, लेकिन एक मोमेंट है जो काफी चर्चा में है और वो है पवन सिंह और धनश्री वर्मा का। शो के दौरान दोनों के बीत काफी अच्छा बॉन्ड था और अब जब दोनों लंबे समय बाद मिले तो भोजपुरी स्टार ने उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दिया है।

पवन सिंह ने पूरा किया वादा अशनीर ग्रोवर जो शो के होस्ट हैं वो पवन सिंह के आने के बाद पूछते हैं कि क्या आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया धनश्री को गिफ्ट देने का? इस पर पवन बोलते हैं कि वह धनश्री के लिए साड़ी, चूड़ियां और बिंदी लेकर आए हैं। धनश्री इस गिफ्ट को पाकर खुश हो जाती हैं और वादा करती हैं कि वह इसे जरूर पहनेंगी।

पवन बोले साड़ी के साथ बिंदी लगाना धनश्री फिर बॉक्स खोलती हैं और देखती हैं कि उसमें पिंक कलर की साड़ी है। पवन फिर बोलते हैं कि साड़ी के साथ बिंदी भी पहनना।

इतना ही नहीं पवन सिंह फिर आकृति नेगी और धनश्री के साथ परफॉर्म करते हैं जिसे सबने काफी एंजॉय किया।