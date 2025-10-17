Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीPawan Singh Special Gift To Dhanashree Verma Amid Fight With Wife
पत्नी संग विवाद के बीच धनश्री वर्मा के लिए खास तोहफा लेकर गए पवन सिंह, बोले- इसके साथ…

पत्नी संग विवाद के बीच धनश्री वर्मा के लिए खास तोहफा लेकर गए पवन सिंह, बोले- इसके साथ…

संक्षेप: भोजपुरी स्टार पवन सिंह पिछले कुछ दिनों से पत्नी के साथ विवाद को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस बीच अब वह राइज एंड फॉल के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने धनश्री वर्मा को स्पेशल गिफ्ट दिया। 

Fri, 17 Oct 2025 05:51 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राइज एंड फॉल शो को काफी पसंद किया गया है और इस शो का फिनाले भी हो गया है जिसके विनर हैं अर्जुन बिजलानी। ग्रैंड फिनाले के कई मोमेंट्स थे जो दर्शकों को पसंद आए, लेकिन एक मोमेंट है जो काफी चर्चा में है और वो है पवन सिंह और धनश्री वर्मा का। शो के दौरान दोनों के बीत काफी अच्छा बॉन्ड था और अब जब दोनों लंबे समय बाद मिले तो भोजपुरी स्टार ने उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दिया है।

पवन सिंह ने पूरा किया वादा

अशनीर ग्रोवर जो शो के होस्ट हैं वो पवन सिंह के आने के बाद पूछते हैं कि क्या आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया धनश्री को गिफ्ट देने का? इस पर पवन बोलते हैं कि वह धनश्री के लिए साड़ी, चूड़ियां और बिंदी लेकर आए हैं। धनश्री इस गिफ्ट को पाकर खुश हो जाती हैं और वादा करती हैं कि वह इसे जरूर पहनेंगी।

पवन बोले साड़ी के साथ बिंदी लगाना

धनश्री फिर बॉक्स खोलती हैं और देखती हैं कि उसमें पिंक कलर की साड़ी है। पवन फिर बोलते हैं कि साड़ी के साथ बिंदी भी पहनना।

इतना ही नहीं पवन सिंह फिर आकृति नेगी और धनश्री के साथ परफॉर्म करते हैं जिसे सबने काफी एंजॉय किया।

धनश्री और अरबाज की हग कॉन्ट्रोवर्सी

वैसे इस शो के दौरान धनश्री और अरबाज पटेल का बॉन्ड भी काफी चर्चा में रहा है। अरबाज और धनश्री के बीच हग कॉन्ट्रोवर्सी से भी बवाल मचा था। दरअसल, एक एपिसोड के दौरान अरबाज, धनश्री से बोलते हैं कि सबको सामने से हग मत किया करो। मेल जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें साइड हग किया करो। इस पर धनश्री ने कहा था कि वह सबको ऐसे ही हग करती आई हैं

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Pawan Singh dhanashree verma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।