'पवित्र रिश्ता' एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन, 38 साल की उम्र में कैंसर से हारी जंग

टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। हिंदी और मराठी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया है। प्रिया ने महज 38 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 'पवित्र रिश्ता ' टीवी शो से अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रिया मराठे के निधन से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके फैंस भी सदमे में हैं।

कैंसर ने ली जान प्रिया मराठे का निधन उनके मुंबई में मीरा रोड स्थित घर में हुआ है। प्रिया को कुछ सालों पहले कैंसर हुआ था। हालांकि, वो कैंसर से रिकवर भी कर रही थीं। लेकिन वो फिर से कैंसर की गिरफ्त में आने लगीं। उनके शरीर में फिर से एक बार कैंसर फैलने लगा और उनके शरीर ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। वहीं, प्रिया ने आखिर में कैंसर के आगे हार गई हैं और शनिवार को एक्ट्रेस ने आखिरी सांस ली।