'पवित्र रिश्ता' एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन, 38 साल की उम्र में कैंसर से हारी जंग

प्रिया ने महज 38 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 'पवित्र रिश्ता ' टीवी शो से अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रिया मराठे के निधन से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके फैंस भी सदमे में हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 11:22 AM
टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। हिंदी और मराठी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया है। प्रिया ने महज 38 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 'पवित्र रिश्ता ' टीवी शो से अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रिया मराठे के निधन से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके फैंस भी सदमे में हैं।

कैंसर ने ली जान

प्रिया मराठे का निधन उनके मुंबई में मीरा रोड स्थित घर में हुआ है। प्रिया को कुछ सालों पहले कैंसर हुआ था। हालांकि, वो कैंसर से रिकवर भी कर रही थीं। लेकिन वो फिर से कैंसर की गिरफ्त में आने लगीं। उनके शरीर में फिर से एक बार कैंसर फैलने लगा और उनके शरीर ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। वहीं, प्रिया ने आखिर में कैंसर के आगे हार गई हैं और शनिवार को एक्ट्रेस ने आखिरी सांस ली।

'पवित्र रिश्ता' से मिली पहचान

बता दें कि प्रिया मराठे कई टीवी शोज और वेब शोज में काम किया है। प्रिया ने टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' में निगेटिव रोल किया था। उनके कैरेक्टर का नाम वर्षा देशपांडे था। प्रिया ने Char Divas Sasuche , कसम से, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, उतरन, बड़े अच्छे लगते हैं, भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप, सावधान इंडिया, भागे रे मन, साथ निभाना साथिया जैसे कई शोज किए हैं।

