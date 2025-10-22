Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीPavitra Punia finds love again after Breakup with Eijaz Khan Share Romantic Photo With Him
एजाज खान से ब्रेकअप के बाद इस बिजनेसमैन के प्यार में पवित्रा पुनिया, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड की बांहों में आईं नजर

एजाज खान से ब्रेकअप के बाद इस बिजनेसमैन के प्यार में पवित्रा पुनिया, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड की बांहों में आईं नजर

संक्षेप: पवित्रा पुनिया और एजाज खान का रोमांस 'बिग बॉस 14' से शुरू हुआ था। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन किसी कारण से उनका रिश्ता चल नहीं पाया और वो अगल हो गए। वहीं, अब पवित्रा कथित तौर पर मुंबई के बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं।

Wed, 22 Oct 2025 09:17 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी की फेमस एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट रह चुकी पवित्रा पुनिया प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिनों पवित्रा एजाज खान संग अपने ब्रेकअप को लेकर चर्चा में रहीं। एजाज के बाद अब उन्हें फिर से प्यार हो गया है और फाइनली उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की झलक दुनिया को दिखा दी है। यही नहीं, पवित्रा के बॉयफ्रेंड ने उन्हें न सिर्फ प्रपोज किया, बल्कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं।

घुटनों पर बैठकर बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज

पवित्रा पुनिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंगेजमेंट की फोटोज शेयर की हैं, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पवित्रा के 'मिस्ट्री मैन' NS घुटनों के बल बैठकर उन्हें रिंग पहनाकर प्रपोज कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पवित्रा उन्हें गले लगाती नजर आ रही हैं। हालांकि, किसी भी तस्वीर में पवित्रा और उनके बॉयफ्रेंड का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हल्की झलक से ही फैंस खुश हैं।

जल्द करने वाली हैं शादी

पवित्रा पुनिया ने इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ खास कैप्शन लिखा है। 39 साल की पवित्रा ने लिखा, 'लॉक इन। प्यार ने इसे ऑफिशियल बना दिया। #पवित्रापुनिया जल्द ही मिसेज बनने वाली है।' पवित्रा की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं, इस पर यूजर्स और स्टार्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो एक्ट्रेस को विश कर रहे हैं।

मुंबई के बिजनेसमैन को डेट कर रहीं पवित्रा

बता दें कि पवित्रा पुनिया और एजाज खान का रोमांस 'बिग बॉस 14' से शुरू हुआ था। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन किसी कारण से उनका रिश्ता चल नहीं पाया और वो अगल हो गए। वहीं, अब पवित्रा कथित तौर पर मुंबई के बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।