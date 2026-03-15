पवित्रा पुनिया ने फाइनली दिखाया मंगेतर का चेहरा, समंदर किनारे एक-दूसरे को KISS कर पहनाई अंगूठी
एजाज के बाद अब पवित्रा को फिर से प्यार हो गया है। कुछ समय पहले पवित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड की झलक दिखाई थी, लेकिन उनका चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन अब फाइनली एक्ट्रेस ने अपने पार्टनर का फेस रिवील कर दिया है।
टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट रह चुकी पवित्रा पुनिया प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिनों पवित्रा एजाज खान संग अपने ब्रेकअप को लेकर चर्चा में रहीं। एजाज के बाद अब उन्हें फिर से प्यार हो गया है। कुछ समय पहले पवित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड की झलक दिखाई थी, लेकिन उनका चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन अब फाइनली एक्ट्रेस ने अपने पार्टनर का फेस रिवील कर दिया है। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड संग कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें इंटरनेट तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों पर फैंस के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं।
कौन है पवित्रा के मंगेतर
दरअसल, पिछले साल अक्टूबर में, पवित्रा पुनिया ने अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति से सगाई की घोषणा की थी। एक्ट्रेस की इस बात ने उनके फैंस को चौंका दिया था। पवित्रा ने अपने मिस्ट्री मैन का नाम भी नहीं बताया था। ऐसे में अब 12 मार्च को पवित्रा के मंगेतर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस संग कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। पवित्रा के मंगेतर का नाम जसकोमल सिंह है।
पवित्रा पुनिया ने दिखाया मंगेतर का चेहरा
पवित्रा के मंगेतर जसकोमल सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए अपना अपना परिचय दिया। जसकोमल ने तस्वीरों के साथ एक इमोशनल कैप्शन लिखा, 'जैसे ही सूरज डूबा, हमारा हमेशा का सफर शुरू हुआ।' इन तस्वीरों जस में प्रपोजल के कई पल कैद हैं। शेयर की गई पहली फोटो में, दोनों समंदर किनारे एक-दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बैकग्राउंड में सनसेट का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है।
घुटनों पर बैठ किया प्रपोज
वहीं, एक तस्वीर में पवित्रा, जसकोमल का हाथ पकड़े घुटनों के बल बैठी हुई, उन्हें प्यार से देखती नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में वो शैम्पेन की बोतल को ओपन करते तो दूसरी में एक्ट्रेस को रिंग पहनाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में पवित्रा ने रेड कलर का गाउन पहना है और जसकोमल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में बेहद हैंडसम लग रहे हैं। दोनों की ये तसवीरें फैंस के बीच काफी पसंद की जा रही हैं। बता दें कि जसकोमल एक बिजनेसमैन हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर उनकी सिंगिंग के कई वीडियोज मौजूद हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें म्यूजिक से काफी लगाव है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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