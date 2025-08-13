शादियों पर फंसे यूट्यूबर अरमान मलिक, दो पत्नियों को भी होना होगा कोर्ट में पेश

यूट्यूबर अरमान मलिक और उनका परिवार किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा रहता है। अब पटियाला कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। उनके खिलाफ दविंदर राजपूत नाम के शख्स ने याचिका दायर की है।

यूटयूबर और बिग बॉस फेम अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटियाला जिला अदालत ने दो मामलों में नोटिस जारी कर उन्हें 2 सितंबर को तलब किया है। एक मामला एक से ज्यादा शादियां करने का है तो दूसरा आरोप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। अरमान मलिक सोशल मीडिया पर अपनी दो पत्नियों के साथ सार्वजनिक रूप आते रहे हैं और बिग बॉस शो में भी गए थे।

अरमान ने कीं चार शादियां? अरमान मलिक और उनकी पत्नियों पायल और कृतिका मलिक के खिलाफ दविंदर राजपूत ने याचिका दायर की है। याची ने याचिका में आरोप लगाया है कि अरमान मलिक ने दो नहीं बल्कि चार विवाह किए हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी हिंदू व्यक्ति को केवल एक ही विवाह करने की अनुमति है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अरमान और पायल ने हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह कार्रवाई न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है बल्कि दंडनीय अपराध भी है।

धार्मिक सजा काट चुकी हैं पायल अरमान मलिक की पत्नी पायल ने मां काली का रूप धारण कर वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था, जिसके खिलाफ मोहाली पुलिस को शिकायत दी गई थी। आरोप था कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके बाद 22 जुलाई को अरमान मलिक और पायल मलिक ने पटियाला स्थित काली माता मंदिर में जाकर माथा टेका और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। 23 जुलाई को वह मोहाली के खरड़ स्थित काली माता मंदिर में भी पेश हुए, जहां पायल ने सात दिनों तक मंदिर की सफाई और पूजा-पाठ किया। इसके बाद वे हरिद्वार पहुंचे, जहां निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मिलकर माफी मांगी और पूजा-पाठ किया। धार्मिक सजा काटने के दौरान पायल मलिक की तबीयत बिगड़ गई थी और मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बिग बॉस ओटीटी में भी हुई थीं कॉन्ट्रोवर्सीज यूट्यूबर अरमान मलिक ने 21 जून 2024 को शुरू हुए 'बिग बॉस ओटीटी 3 में अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका मलिक के साथ एंट्री की थी। इस शो के दौरान कई कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थीं। अरमान का असली नाम संदीप है और वह हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। वह पहले यहां एक निजी बैंक में नौकरी करते थे और फिर दिल्ली शिफ्ट हुए थे।