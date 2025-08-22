पति-पत्नी और पंगा: रुबीना ने बताए अभिनव के पैर दबाने के फायदे, बोलीं- लक्ष्मीजी जब विष्णु के…
Pati Patni Aur Panga: पति-पत्नी और पंगा शो में मनोरंजन इंडस्ट्री की जोड़ियां दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। एक टास्क में रुबीना को अभिनव के पैर धोने थे उन्होंने इसके फायदे बताए।
रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव पति, पत्नी और पंगा शो के कंटेस्टेंट हैं। बिग बॉस की विनर रह चुकी मिसेज शुक्ला यहां भी दिल जीत रही हैं। चैनल ने एक प्रोमो शेयर किया है। इसमें रुबीना को अभिनव के पैर धोने थे। रुबीना बड़ी खुशी से ये काम करती हैं और पति के पैर दबाने का ऐस्ट्रो से जुड़ा लॉजिक देती हैं। इस पर उनके साथ कंटेस्टेंट तालियां बजाते हैं।
रुबीना ने बताया क्यों है पति के पैर दबाना अच्छा
कलर्स ने पति पत्नी और पंगा की एक क्लिप पोस्ट की है। इसमें लिखा है, कुछ पत्निया कुंडली चेक करती हैं, रुबीना यूनिवर्स बैलेंस करती हैं। क्लिप में रुबीना बोलती हैं, मेरे लिए टास्क नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि जब विष्णु के पैर लक्ष्मी दबाती हैं तो घर में प्रगति और उन्नति होती है। इसके बाद रुबीना कहती हैं, पति के पैरों में राहु होता है और पत्नी के हाथों में केतु। जब ये दोनों मिलते हैं तो घर में सुख समृद्धि होती है। इसके बाद रुबीना अभिनव के पैर धोती हैं। अभिनव भी खुश हो जाते हैं।
लोगों ने किए कमेंट्स
इस वीडियो पर रुबीना और अभिनव की तारीफ में कई कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है बेस्ट कपल। एक ने लिखा है रुबीना रिस्पेक्ट बटन। एक ने लिखा है, वे दोनों बहुत क्यूट हैं। वहीं एक ने रुबीना को गलत बताया है और लिखा है कि राहु-केतु नहीं बल्कि शुक्र और शनि होते हैं। पति-पत्नी और पंगा शो में मनोरंजन इंडस्ट्री की कई जोड़ियां हैं। इनमें हिना खान और रॉकी जायसवाल, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी, देबीना-गुरमीत, स्वरा भास्कर-फहाद, गीता फोगाट-पवन और सुदेश लहरी-ममता लहरी शामिल हैं।
