दिव्यांका-विवेक के फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, नेशनल टीवी पर होगा बच्चों के नाम का ऐलान
Pati Patni Aur Panga 2: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया रियलिटी शो पर करेंगे अपने बच्चों के नामों का ऐलान।
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की रियलिटी टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में एंट्री फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं रही। कपल की जिंदगी उस वक्त खुशियों से भर गई थी, जब दिव्यांका ने मई 2026 में दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया। बच्चों को जन्म देने के कुछ ही महीने बाद दिव्यांका ने अपने पति विवेक के साथ रियलिटी शोज पर आने का फैसला किया। शो के नए प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया के साथ उनके दोनों बच्चे भी सेट पर आए हैं।
टीवी पर होगा बच्चों का नामकरण
हालांकि मेकर्स ने दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की एंट्री साफ दिखाई गई है, लेकिन उनके बच्चों का चेहरा प्रोमो वीडियो में छिपाया गया है। मेकर्स ने विवेक और दिव्यांका के बच्चों के चेहरों पर इमोजी बनाकर उन्हें छिपा दिया है, माना जा रहा है कि दोनों का चेहरा शो में रिवील किया जाएगा। लेकिन फैंस के लिए सरप्राइज बस इतना ही नहीं है। दोनों बच्चों के चेहरों के अलावा दिव्यांका और विवेक पहली बार उनके नाम भी नेशनल टेलीविजन पर रिवील करेंगे। 'पति पत्नी और पंगा 2' का यह दिवाली स्पेशल एपिसोड होगा, जिसे कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा।
प्रोमो वीडियो में क्या दिखाया गया?
मेकर्स ने यह प्रोमो वीडियो कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। कैप्शन में मेकर्स ने लिखा, "दिवाली के शुभ मौके पर दिव्यांका और विवेक करेंगे अपने बच्चों का नामकरण।" प्रोमो वीडियो की शुरुआत में अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी को फन गेम खेलते दिखाया गया है। इसके बाद मुनव्वर फारुकी और सोनाली बेंद्रे को दिव्यांका और विवेक दहिया की ग्रैंड एंट्री उनके बच्चों के साथ अनाउंस करते दिखाया गया है। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया अपने बच्चों को गोद में लिए एंट्री करते हैं।
टीवी पर कब आएगा यह एपिसोड?
मुनव्वर फारुकी इसके बाद ऑडियंस को बताते हैं कि विवेक-दिव्यांका के बच्चों के नाम पहली बार उनके शो पर रिवील किए जाएंगे। मनोज तिवारी सभी को बताते हैं कि कैसे नवजात बच्चों का नामकरण संस्कार उनके लिए बहुत अहम होता है। स्टेज पर मौजूद सभी फैंस भी #DiVek के बच्चों का नाम जानने के लिए सुपर एक्साइटेड दिखे। हालांकि दोनों बच्चों का नाम कपल ने क्या सोचा है, यह जानने के लिए आपको एपिसोड देखना होगा। बता दें कि यह एपिसोड कलर्स टीवी पर 7 नवंबर को टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन फैंस इसके लिए अभी से एक्साइटेड है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग