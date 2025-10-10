'तलाक हो जाएगा', अर्चना पूरन सिंह की कौन सी बात सुन पति परमीत ने कही थी ये बात?

अर्चना पूरन सिंह ने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि जब उन्होंने परमीत सेठी से कहा था कि वो दो बंगले खरीदेंगी। इस बात पर परमीत सेठी ने अपनी पत्नी से कहा था कि तलाक हो जाएगा। उन्होंने पूछा था कि दो बंगले मेंटेन कैसे करेंगे।

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी का परिवार लंबे वक्त से व्लॉगिंग के जरिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक फैंस को देता रहता है। अब लेटेस्ट व्लॉग में अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी अपने मड आईलैंड वाले बंगले के बारे में बात की। उन्होंने वो वक्त याद किया जब उनके पास वो प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं थे और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। बंगला खरीदने की बात पर परमीत सेठी ने अर्चना पूरन सिंह से कहा था कि डायवोर्स हो जाएगा।

जब अर्चना खरीदना चाहती थीं बंगला वीडियो में अर्चना पूरन सिंह ने बताया, “जब हमने वो मकान देखा था तब वो बहुत महंगा था। फिर हमने कुछ वक्त इंतजार किया। हम उसके बारे में भूल गए थे। और फिर, प्रॉपर्टी के दाम गिरे और फिर मैंने कहा कि हमें वो खरीदना है। परमीत ने पूछा कि बंगला क्यों खरीदना है? उसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। तब मैंने कहा था कि हम दो बंगले खरीदेंगे।”

परमीत ने कहा था- तलाक हो जाएगा अर्चना ने बताया कि जब उन्होंने दो बंगले खरीदने की बात की थी तब परमीत ने उनसे कहा था- डायवोर्स हो जाएगा हमारा। एक बंगला काफी है। कैसे मेंटेन होगा? अर्चना ने बताया कि परमीत अपॉर्टमेंट वाले इंसान हैं, लेकिन फिर दोनों ने किसी तरह बंगले खरीदे। उन्होंने बताया कि जब वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब उनके बच्चे छोटे थे और वो लोग नाव में स्कूल जाते थे, जो उनके टीचर्स के लिए भी हैरानी वाली बात थी।